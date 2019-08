Skadedyr lukker kendt bøf-restaurant

Har du sat næsen op efter saftige spareribs og den frie softicebar på restaurant Bone's, så skal du i hvert fald ikke besøge filialen i Vejle.

Der er blevet fundet skadedyr i nærhed af restauranten, og derfor har de valgt at lukke den, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Mens de holder lukket, undersøger eksperter situationen nærmere for at sikre, at 'der ikke er noget at komme efter', som Bone's Vejle skriver på deres Facebook-side.

På bøfkædens hjemmeside har de også meldt ud om den midlertidige lukning.

Bone's lukkede allerede restauranten i Vejle ned 23. august, og en uge efter lukningen er det stadig usikkert, hvornår de lokale kan smovse sig i amerikansk barbecue igen.

De forventer, at de tidligst kan åbne igen 6. september.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Bone's fredag aften.