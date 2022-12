Kun i Ekstra Bladet

- Det er begrænset, hvor ofte det er selvforskyldt. Som regel er det uheld, siger Michael Perto Jacobsen, som dog understreger, at der alligevel er fejl, man skal afholde sig fra at begå, hvis man vil sikre, at boligen er fri for skadedyr.

Michael Perto Jacobsen har arbejdet som skadedyrsbekæmper i over 10 år, og i dag er han ejer af det skadedyrsfirma, Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS, som hans far stiftede for godt 30 år siden.