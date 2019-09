Skadedyrsbekæmper i chok: Sofa var levende

Den voksne menneskevæggelus (Cimex lectularius) er 4-5 mm. lang.

Man kender i dag omkring 75 forskellige arter af væggelus

Væggelusen er ikke en lus, den hører til tægerne, og sengetæge er et andet navn til den. De fleste tæger lever af plantesaft, men væggelusen bruger sin kraftige snabel til at suge blod.

Væggelusene lever ikke som de rigtige lus på værtsdyrenes krop. De lever det meste af deres tilværelse i værtsdyrets omgivelser og opsøger det kun for at suge blod. De kan altså kun klare sig hos dyr, der har en rede eller en bolig, de bliver ved med at vende tilbage til.

Væggelus holder til i mørke revner og sprækker så tæt som muligt ved steder, hvor der sover mennesker om natten. Meget gerne i selve sengen, men også bag løst tapet, bag billeder og vægtæpper og under fejelister for blot at nævne nogle muligheder.

Det er aldrig blevet påvist, at væggelus har overført sygdomme til mennesker, selv om man kan finde flere typer af både bakterier og vira på en væggelus.

Nogle mennesker er dog overfølsomme overfor bid fra væggelus. Det kan medfører et rødt udslæt og opsvulmning.

Kilde: Pestium.dk