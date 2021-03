Skæbnedag for AstraZeneca: Her er de fem scenarier

Foto: Københavns Universitet

Til pressemødet kan der ske en af fem ting. Ekstra Bladet har talt med ekspert i immunologi og mikrobiologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen om, hvad han tror, der kommer til at ske.

1. AstraZeneca-vaccinen kan blive genoptaget til alle.

- Jeg tror ikke, at vaccinen bliver genoptaget. Det er simpelthen for tidligt at gøre. Aarhus Universitet er i gang med en undersøgelse med 60 patienter, der alle har fået vaccinen. Der er ikke kommet svar på undersøgelserne endnu.

- Problemet ved at genoptage vaccinen er, at man risikerer, at der ikke er blevet undersøgt nok, og at flere kommer til at dø.

- Hvordan tror du, folk vil reagere, hvis vaccinen bliver genoptaget?

- Jeg forstår godt, at folk frygter vaccinen. Derfor bliver Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen også nødt til ikke at begå fodfejl her. Hellere lade den være i bero i længere tid end at lade folk vaccinere uden at kende konsekvenserne med sikkerhed.

2. Den kan blive genoptaget til visse målgrupper eller med særlige forsigtighedsregler.

- På længere sigt kunne det her godt blive en mulighed. Men det kommer igen an på, hvad undersøgelserne siger. Lad os antage, at man finder ud af, at det er en speciel blodsygdom, der sammen med vaccinen forårsager blodpropperne. Så kan man på baggrund af den viden lave et nyt vaccinationsprogram, der sørger for, at dem, der har blodsygdommen, ikke får AstraZeneca-vaccinen.

3. Man kan selv få lov til at vælge, om man vil have den eller ej.

- Det her ser jeg ikke som særligt sandsynligt. Fordi det bliver rigtig svært at styre, hvad der skal ske med de folk, der så ikke vil tage vaccinen. Skal de bagerst i køen igen? Skal de få lov til at få en anden vaccine med det samme?

- Det bliver svært at styre, hvis folk selv må bestemme, om de vil have den eller ej.

4. Pausen kan blive forlænget.

- Det her scenarie er det klart mest sandsynlige. Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at vaccinen forbliver i bero. Der er ikke gået lang nok tid til, at man har kunnet undersøge, hvorvidt vaccinen skal stoppes eller fortsætte. Det kræver mere tid. Jeg er sikker på, det er det, vi kommer til at høre til pressemødet senere i dag.

5. Vaccinen kan blive droppet helt.

- Jeg tror ikke, der er data nok til, at vaccinen bliver fuldstændig droppet. Det er for tidligt at sige. Det kræver flere undersøgelser og mere grundige undersøgelser.

- Hvis den stopper, hvad skal der så ske med dem, der har fået første stik af AstraZeneca-vaccinen?

- Der kan ske to ting for dem, der har fået første stik. Enten skal de skiftes over til Pfizer-vaccinen. Hvis de skal det, så er jeg bange for, at de bliver nødt til at få to vacciner af Pfizer. Altså så har de personer fået tre stik i alt.

- Det andet, der kan ske, er, at Johnson & Johnson-vaccinen bliver alternativet. Den kommer engang i næste måned. Så kan folk, der har fået ét stik af AstraZeneca-vaccinen, nøjes med at få et enkelt stik med Johnson & Johnson også. Så er de kun blevet stukket to gange i alt.

- Hvad kommer der til at ske med de knap 350.000 doser, Danmark har med AstraZeneca-vacciner?

- Jeg håber, at Danmark går købmandsvejen. Der er jo andre lande, der gerne vil have AstraZeneca-vaccinen. Vi kan sælge vores doser til de lande og så håbe på, at vi kan forhandle noget godt igen.

- Det ville jo være nærmest umenneskeligt, hvis vi bare smed dem ud i skraldespanden.