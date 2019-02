Skæbnedag for Einer

Einer Flintrup og hans familie har kæmpet for, at den 92-årige mand kan få en plejehjemsplads, og endelig er der udsigt til, at familien får afklaring

92-årige Einer Flintrups største ønske er at komme på plejehjem, og snart får han svar på, om hans ønske går i opfyldelse.

Om otte dage falder dommen fra Helsingør Kommune. Det fortæller Einer Flintholms søn, Jan Flintrup.

- Vi har holdt et visitationsmøde med kommunen i dag, og vi får svar inden for otte dage på, om han kan komme på plejehjem, fortæller han torsdag eftermiddag.

- Vi vil bare have et ja eller et nej nu, og så må vi tage det derfra.

- Tror du, at din far får en plejehjemsplads denne gang?

- Ja, det tror jeg, lyder det fra Jan Flintrup efter en kort pause.

Sagen om Einer Flintrups plejehjemsplads begyndte at rulle, da Helsingør Dagblad beskrev, hvordan den 92-årige mand var dybt ensom og ulykkelig. Han kan næsten ikke se og praktisk talt ikke klare sig selv, men alligevel fik han afslag på en plejehjemsplads.

Få dage efter meddelte Helsingør Kommune, at Einers Flintrups sag blev taget op igen, og at familien på ny skulle have besøg af en kommunal visitator, der skulle vurdere, om Einer Flintrup kunne indstilles til at få vurderet, om han opfylder kravene til en plejehjemsplads. Og det var det visitationsbesøg, der foregik torsdag.

Forværret tilstand

I weekenden blev Einer Flintrup indlagt på hospitalet og fik konstateret sukkersyge, så familien mener nu, at hans behov for en plads på et plejehjem er så stort, at kommunen ikke kan afvise det igen.

- Hans situation er væsentligt forværret, og han har også fået det dårligere psykisk. Han er grådlabil og så videre, så jeg har en tro på, at det kan de næsten ikke kan sidde overhørig og sende ham hjem.

Da Ekstra Bladet besøgte Einer Flintrup i hans hjem i midt at januar, fortalte han, at noget af det værste ved, at han ikke havde fået en plejehjemsplads var, at han var alene det meste af tiden.

Selvom han lige nu er indlagt på hospitalet, tænker han stadig meget på ensomheden derhjemme.

- Han er nede i kulkælderen. Han går og tænker over, om han skal hjem til sig selv og være alene igen, så han er ked af det, siger Jan Flintrup.

Fra Helsingør Kommune lyder det, at de på nuværende tidspunkt ikke har nogle kommentarer til sagen.

