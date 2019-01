Skæbnens ironi: Meteorologer sneet inde på vejrstation

Meteorologerne måtte grave sig ud gennem flere meter sne for at lave vejrudsigten

I regn og slud skal vejrudsigten ud.

Nogenlunde sådan tænkte tre polske meteorolog, da de 3. januar forcerede et næsten to meter højt snedække kun for at komme ud i endnu mere sne og lave en vejrudsigt, beretter Reuters.

De tre meteorologer, Marcin Gabrys, Lukasz Chmura og Witold Kaszkin, havde tjansen på Kasprowy Wierch vejrstation i den vestlige del af Tatras-bjergene, der adskiller Polen og Slovakiet.

Deres arbejde inkluderer blandt andet at forlade vejrstationen hver sjette time for at foretage målinger og observationer i området, men det er i sagens natur ikke helt nemt, når ens hytte er sneet inde.

Men hvor der er vilje, er der vej, og efter have gravet sig ud af hytten, var de klar til at passe deres arbejde. Også selvom der var advarsler om lavinefare i kategori 4, som er 'meget høj'.

Se meteorologerne grave sig fri og lave vejrudsigten i videoen ovenfor.