Skæbnens time: 3F-formand skal stå skoleret

Nu skal Per Christensens skæbnes besegles efter afsløringer om fagbossens dobbeltliv.

Ekstra Bladet er tirsdag til stede ved 3F's hovedkvarter på Kampmannsgade 4 i København, hvor et ekstraordinært krisemøde i fagforbundet finder sted.

Mødet i fagforbundets magtfulde hovedbestyrelse begynder angiveligt klokken 10.

Ifølge Finans har Hovedbestyrelsen ikke formelt set mulighed for at afsætte Per Christensen som fagforbundets øverste styrmand.

Hovedbestyrelsen kan dog - hvis flere betingelser er opfyldt - indkalde til en ekstraordinær kongres for at vælge en ny formand.

Per Christensen er kommet i søgelyset, efter B.T afslørede formandens dobbeltliv, hvor han i årevis har levet et liv med flere kvinder, løgne og utroskab.

Topchefen har i en periode på flere år haft adskillige kærester på samme tid, hvor løgne og utroskab har været en fast del af hverdagen.

Uden at de bedragede kvinder har anet noget, har Per Christensen levet et liv med to faste partnere, to svigerfamilier, to forskellige omgangskredse og to sæt bonusbørn.

