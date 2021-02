Skærper indsatsen: Lukker 13 grænseovergange

Smitten stiger i Flensborg, og derfor har regeringen besluttet at lukke 13 grænseovergange og intensivere grænsekontrollen 'væsentligt'.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Følgende grænseovergange lukkes fra lørdag 20. februar ved midnat:

Siltoft, Bettenæs, Rudbøl, Møllehus, Vindtved, Beierskro, Bøgelhus, Sofiedal, Vilmkær, Haraldsdalsvej, Rønsdam, Madeskov samt færgeoverfarten Sønderborg – Langballigau.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup følger regeringen udviklingen tæt.

- Grænsekontrollen er et vigtigt og nødvendigt redskab til at holde nye smittekæder ude af landet. På baggrund af oplysningerne om situationen i Flensborg er vi fra dansk side nødt til at reagere for at styrke indsatsen mod potentielle nye smittekæder.

- Derfor indfører vi nu en væsentligt intensiveret grænsekontrol og lukker en række mindre grænseovergange ved den dansk-tyske grænse. Vi følger hele tiden udviklingen og vil tilpasse indsatsen og restriktionerne yderligere, hvis der bliver behov for det, udtaler justitsminister Nick Hækkerup.

Justitsministeriet skriver, at den 'væsentligt' intensiverede grænsekontrol iværksættes midlertidigt på grund af smittesituationen i området for 'at afklare situationen'.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi vil det udforme sig ved, at man intensiverer stikprøvetagningen, så der tages flere stikprøver ved den dansk-tyske grænse. Selve kriterierne for denne er de samme som hidtil, altså at der forlanges pas eller anden gyldig rejsehjemmel for udlændinge samt dokumentation for, at rejsen ind i Danmark har et anerkendelsesværdigt formål. Derudover skal man have en gyldig negativ covid-19-attest.