Skærper tonen før krisemøde: 'Meget alvorligt'

Formanden for Malmö Opera skærper nu tonen, efter Ekstra Bladet torsdag kunne afsløre, hvordan operaens danske direktør Michael Bojesen har fremsat nedladende kommentarer om en ung kvindelig sangers bryster. Samtidig har bestyrelsesformand, Per-Martin Svensson, hasteindkaldt bestyrelsen til et krisemøde allerede på tirsdag, hvor konsekvenserne skal diskuteres.

- Vi tager de oplysninger, der er fremkommet, meget alvorligt. Det er Malmö Operas omdømme, vi skal værne om. At vi indkalder til et ekstraordinært møde er alvorligt nok, siger Per-Martin Svensson til SVT Nyheter.

Ekstra Bladet bragte torsdag en mail, hvor Michael Bojesen – da han var direktør for Copenhagen Opera Festival – i en dialog med en fagfælle om den unge sangers kunstneriske udvikling og potentiale skrev:

'Hun sang i DR Pigekoret og jeg kender hende fint. Hun har udviklet sig helt vildt sangligt … og har tilsyneladende brystvorter – men ingen bryster at bakke dem op med …'

Michael Bojesen stod – og står også i sit nuværende job - i den situation, at han potentielt kan beslutte, om den kvindelige sanger skal hyres til en forestilling.

Per-Martin Svensson og bestyrelsen har hidtil fredet Michael Bojesen trods de mange afsløringer - fra især Politiken - om sexisme og seksualiserede miljøer på hans tidligere arbejdspladser, sangskolen Sankt Annæ Gymnasium og i DR Pigekoret, hvor han var henholdsvis korleder og chefdirigent i 20 år.

Men med de nye oplysninger er det altså operaens ry og rygte, som står på spil ifølge Per-Martin Svensson

- Vi diskuterer på tirsdag, hvordan vi kommer videre, siger han til SVT.

Vanvittigt ubehageligt

Michael Bojesens bemærkning har chokeret den unge prisbelønnede sanger, som overfor Ekstra Bladet fastslår, at hun fremover vil gå en stor bue uden om operaen i Malmø.

- Hvor er det dog vanvittigt ubehageligt at høre det. Jeg er meget chokeret. Helt vildt. Jeg vil da gå en stor bue udenom efter den her situation … Nu skal jeg slet ikke have noget at gøre med ham overhovedet, siger hun.

SVT har ikke kunnet få en kommentar fra Michael Bojesen, som i et Facebook-opslag beklager sit sprogbrug og understreger, at det bare var for sjov.

Sprogbruget var ikke i orden. Det var dårlig humor, erkender Michael Bojesen nu i et opslag på Facebook.

'Helt ualmindelig dårlig humor eller værkstedssprog ... sproget og indholdet er ikke i orden, men er på ingen måde udtryk for min generelle holdning eller værdier, skriver han - og får blandt andet opbakning fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og skuespilleren Maibritt Saerens.

Bojesens advokat, Heidi Højmark Helveg, skriver til Ekstra Bladet, at hendes klients sexistiske kommentar er privat korrespondance uden 'nogen offentlig interesse'. Og at Ekstra Bladets offentliggørelse derfor vil 'blive anset som en krænkelse af hans privatlivs fred'.

