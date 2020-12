Skærpet sikkerhed om vacciner

Mens vacciner er på trapperne til at komme til Danmark, opgraderer Statens Serum Institut indsatsen for at opbevare doserne så sikkert som muligt

Den dyre og livsvigtige medicin i form af de mange doser vaccination mod covid-19, som nu nærmer sig Danmark med hastige skridt, bliver opbevaret under ekstra skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Det erfarer Ekstra Bladet fra kilder tæt på håndteringen af det, der står til at blive årets bedste julegave for rigtig mange coronaængstelige danskere. Selvom det i første fase 'kun' bliver en mindre del af de 5.8 millioner danskere, som får det første stik, så vil den lille gruppe på det første hold med blandt andre kronisk syge, gamle og sundhedspersonale, blive omgærdet af stor opmærksomhed fra resten af befolkningen.

Men myndighederne og i særdeleshed Statens Serum Institut er også opmærksomme på, at leverancerne og håndteringen af vaccinationerne sker under skærpede sikkerhedsforhold.

- Vi har taget vores forholdsregler, men vi kan og vil naturligvis ikke uddybe på hvilken måde, vi gør det, siger en anonym kilde tæt på vaccinations-logistikken til Ekstra Bladet.

Danmark har på forhånd sikret sig to millioner doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Første vaccinerede juleaftensdag

Statsminister Mette Frederiksen, (S), udtalte i sidste uge, at hun håber, at den første dansker kan blive vaccineret mod covid-19 allerede inden 27. december. Hendes forhåbning ser foreløbig ud til at holde stik - og kan endda realiseres endnu hurtigere, hvis et møde i det såkaldte CHMP-udvalg (det europæiske lægemiddelagenturs udvalg for sundhedsfaglig vurdering af ny medicin) i dag munder ud i den forventede anbefaling til den sidste instans - EMA-udvalget, der arbejder og tager beslutninger på vegne af de 27 EU-lande.

Hvis mødet i CHMP-udvalget i dag går som forventet, er det derefter lige så forventeligt, at EMA-udvalget allerede i morgen giver grønt lys til at tage de første covid-19-vacciner i brug.

Derfra er det ifølge Ekstra Bladets oplysninger kun et spørgsmål om, hvordan de enkelte EU-lande har forberedt distributionen og håndteringen af vaccinerne.

- Hvis alt går vel, er det realistisk, at de første danskere vaccineres juleaftensdag eller 1. juledag, lyder en vurdering mandag middag fra en kilde tæt på planlægningen af, hvor og hvordan vaccinationerne skal spredes ud i landet.

Fakta om vacciner på vej til Danmark Danmark har aftaler om køb af coronavacciner fra følgende seks producenter: Oxford/AstraZeneca: Cirka 2,6 millioner vacciner Sanofi-GlaxoSmithKline: Cirka to millioner vacciner Johnson & Johnson: Cirka 5,6 millioner vacciner BioNTech/Pfizer: Cirka to millioner vacciner CureVac: Cirka 2,6 millioner vacciner Moderna: Cirka en million vacciner Når du bliver vaccineret, kan du ikke selv vælge, hvilket mærke du får. Kilde: Lægemiddelstyrelsen Vis mere Luk

