Skævt bryllup: Gæster forgiftet

Det er de færreste ægtefolk, der ønsker, at deres bryllup skal gå skævt.

Men det var lige præcis, hvad der skete i Florida i 19. februar. Således var maden til brylluppet fyldt med så meget cannabis, at en gæst nu påstår at have fået 'svære, permanente' skader af at gå dybt i buffetten.

Bryllupsgæsten Virginia Ann Taylor- Svoboda har således sagsøgt cateringfirmaet Joycelyn's Southern Kitchen Inc. for 30.000 dollars - eller hvad der svarer til cirka 216.000 kroner.

Det skriver New York Post.

Indehaveren Joycelyn Bryant, der stod bag den lidt for kreative menu, blev i sin tid anholdt efter festen i Seminole County, Florida, efter at flere andre gæster havde ringet til politi og ambulancefolk, og fortalte, de følte sig påvirkede.

En af gæsterne fortalte fremmødte betjente på stedet, at han følte, han havde 'stoffer inde i sig', selv om han kun havde indtaget mad og vin.

En række prøver af bryllupsmenuen blev herefter sendt til test på et laboratorium, og de viste utvetydigt, at der var godt med THC - det euforiserende stof i cannabis - i maden.

Bruden Danya Glenny blev også anholdt, og både hende og Joycelyn Bryant blev efterfølgende sigtet for flere forbrydelser herunder grov uagtsomhed.

Det er fristende at tro, det var urtedressingen, den var gal med, men det skulle angiveligt være en lasagne med tilhørende brød, der var lige lovlig krydret til gæstens smag.