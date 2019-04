Skaffede cannabis-olie til syge: Nu er han død

Døde dagen før han skulle forlade sin lejlighed, som han i flere år havde kæmpet for at beholde

Efter flere års kamp mod boligselskabet Alabu Bolig, er Ulrich Vestergaard fra Aalborg død.

Den leverkræftsyge Ulrich Vestergaard blev kendt i hele landet, fordi han åbenlyst skaffede cannabis-olie til alvorligt syge personer.

Det faldt boligselskabet for brystet, at de syge kom til hans lejlighed i Blomsterparken i Alborg og hentede den lindrende cannabis-olie.

Arkivfoto: Rene Schütze

Selskabet fik rettens ord for, at Ulrich Vestergaard kunne tvinges ud af sin bolig. Senere indgik Ulrich Vestergaard dog et forlig med Alabua Bolig, således at han skulle være ude af lejligheden den 31. marts i år.

- Skæbnen ville imidlertid, at Ulrich døde dagen før, at han skulle være ude af lejligheden, siger vennen Kim Velf til Ekstra Bladet.

Utrygge forhold

Ulrich Vestergaard fik for otte siden konstateret kræft i leveren, og lægerne gav ham dengang kun ganske kort tid til at leve i. Han begyndte derfor at bruge cannabis-olien, som efter hans opfattelse havde en gunstig virkning på sygdomsforløb og smerter.

Senere begyndte Ulrich Vestergaard at skaffe cannabis til andre borgere, som havde behov for smertelindring.

Det opfattede boligselskabet som ulovlig handel med narkotiske stoffer. Boligselskabet mente, at Ulrich Vestergaard skabte utrygge forhold for de andre beboere i området.

Mange beboere - og ikke mindst de mange syge - som blev hjulpet af Ulrich Vestergaards faste leverancer af cannabis-olien, protesterede højlydt over, at Ulrich Vestergaard skulle sættes ud mod sin vilje.

Sov stille ind

- Ulrich havde fået plads i en plejebolig, da han døde. Han sov stille ind med sine venner omkring sig, fortæller Kim Velf.

En af de personer, som tidligere har fortalt i Ekstra Bladet om Ulrich Vestergaards hjælp, er Tom Gregersen fra Aalborg.

Tom Gregersens datter Matilde blev for få år siden ramt af kræft. Hun havde under behandlingen mistet både humør, livsvilje og appetit og lå apatisk hen en stor del af tiden. Som et sidste desperat forsøg fik Tom Gregersen kontakt til Ulrich Vestergaard.

- I løbet af 48 timer fik Matilde det bedre. Det var som at vende en hånd, fortæller Tom Gregersen til Ekstra Bladet.

Stor taknemmelighed

Tom Gregersen og familien har modtaget budskabet om Ulrich Vestergaards død med stor sorg.

Arkivfoto: Tom Gregersen med Matilde.

- Vi vil altid tænke tilbage på Ulrich med meget stor taknemmelighed. Matilde er i dag erklæret rask, og hun er fuldstændig som sine jævnaldrende kammerater på otte år. Det var modigt af Ulrich at stå frem og udvise civil ulydighed, så han kunne hjælpe andre, fastslår Tom Gregersen overfor Ekstra Bladet.

Ulrich Vestergaard skal ifølge vennen Kim Velf bisættes den 9. april fra Søndre Kirkegård i Aalborg.

- Det bliver en kæmpefest. Præcis som Ulrich bad om. Hans kiste vil blive transporteret i en forgyldt Mercedes med stjernehimmel. Vi forventer, at der kommer omkring 100-500 personer. Mange af dem, som han har hjulpet gennem årene, kommer, oplyser Kim Velf.

