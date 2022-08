Skagen stinker: - Det var helt forfærdeligt

Ved 30 grader og vinden i den rigtige retning kan det nærmest være umuligt at være udendørs i Skagen

Det lugter af penge.

Sådan siger indfødte skagboer, når lugten af fisk kan anes i luften over Skagen.

Men på særlige dage kan det dog være svært at holde ud – også for en indfødt.

Råddent

På en dag som i dag med 30 grader kan man tydeligt fornemme den søde, kvalmende lugt af rådden fisk, fortæller flere feriegæster.

Det er ikke noget, der giver lyst til en is eller en bakke pomfritter, når man soler sig ved kysten, men hvis man befinder sig i Skagen, er det bare noget, man må affinde sig med.

For når vejret og vinden spiller sammen, driver fiske-stanken hen over byen, så det nærmest er umuligt at være udenfor.

Ekstra Bladet har været til stede i Skagen for at spørge de mange feriegæster, hvad de synes om at krydre ferien med lugten af rådden fisk.

Her talte vi med Vivi Henriksen fra Aalborg og Dorthe Thisted fra Hadsund.

Vivi Henriksen og Dorthe Thisted har valgt at bruge deres ferie i Skagen Foto: René Schütze.

Kan I prøve at beskrive lugten?

- Ja, jeg synes det lugter som rådden kloak, fortæller Vivi Henriksen, der bruger ferien i Skagen sammen med Dorthe Thisted.

- Ja, det lugter meget sødt og af døde fisk, uddyber Dorthe Thisted.

Er det en lugt, der generer jer?

- Som det var i går aftes, så generer den rigtig meget. Der lugtede faktisk mere inde, end der gjorde ude. Det var helt forfærdeligt, og man kunne overhovedet ikke lufte ud, forklarer Vivi Henriksen.

Men selvom lugten er 'helt forfærdelig', afskrækker den ikke de to kvinder.

Kunne det afholde jer fra at komme til Skagen igen?

- Nej, det kan det ikke. Det er jo en fiskerby, og de skal leve af deres erhverv herovre, slår Dorthe Thisted fast.

Og den holdning møder Ekstra Bladet også hos Betina fra Middelfart.

Betina mener, at fiskelugten er forventelig Foto: René Schütze.

Du er på ferie her i Skagen, og her lugter lidt af fisk, hvad tænker du om det?

- Jamen, du kommer jo til Skagen, det er en fiskerihavn, hvad kan man ellers forvente. Det må man jo tage med. Herregud, siger Betina fra Middelfart, der heller ikke har planer om at forskanse sig indendøre.

- Vi skal ud og nyde det gode vejr og alt, hvad Skagen har at byde på - også fiskelugt, fortæller hun.

Knud Erik Pettersson fra Bogense ser heller ikke den rådne fiskelugt som et problem.

For 73-årige Knud Erik Pettersson er lugten ikke uvant Foto: René Schütze.

Er det en lugt, der generer dig?

- Nej, ikke synderligt. Det hører jo med til at være ved en fiskerihavn, fortæller han.

Kan du beskrive lugten?

- Det lugter jo lidt råddent. Men jeg er født og opvokset ved vandet, og min far har været fisker, så jeg har deltaget i det lokale fiskeri, og derfor er lugten heller ikke uvant for mig, forklarer Knud Erik Pettersson.

Ingen kommentar

Det er en af Skagens største virksomheder, nemlig FF Skagen, som står bag stanken.

FF Skagen lever af at forarbejde råfisk - industrifisk - til fiskemel og fiskeolie, der bruges i forskellige former for dyrefoder, og er en af verdens største virksomheder på sit område.

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få en udtalelse fra FE Skagens kvalitetsdirektør, Klaus Kristoffersen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.