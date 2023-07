Skal af med 116.000 kroner: - Det er vanvittigt

Henrik Lønstrup har problemer i mundregionen, men det vil koste ham 116.000 kroner at gøre noget ved det

Der skal 'vanvittigt' mange penge til, hvis 54-årige Henrik Lønstrup fra Randers skal have implantater i munden.

Ved tandlægen har han fået et prisoverslag på 100.343,72 kroner for 12 stifter.

Derudover kommer der et beløb på 15.800 kroner for at kunne klargøre og montere proteserne.

I alt 116.143,72 kroner.

Dertil vil konsultationerne også koste lidt.

Henrik Lønstrup har fået et prisoverslag fra tandlægen på 116.000 kroner for at få lavet implantater. Foto: Ernst van Norde

Umuligt at betale

Da Henrik Lønstrup er i et ressourceforløb og får en ydelse på omkring 11.000 kroner før skat, vil det blive næsten umuligt at betale den regning.

- Jeg var rystet, da jeg fik overslaget. Jeg gik hjem og kiggede på det. Så blev jeg enig med mig selv om, at der skulle ske et eller andet. Så ringede jeg til Patientklagenævnet.

- Det er vanvittigt, at det skal koste så mange penge hos tandlægerne her i Danmark, fortæller Henrik Lønstrup til Ekstra Bladet.

Nævnet har dog senere afvist at behandle klagen, da de ikke behandler sådanne sager.

Var tæt på at dø

Ønsket om implantater er stort, da Henrik Lønstrup grundet alkoholproblemer mistede sine tænder for 15 år siden.

Han har proteser i over- og undermund, og indtil for nylig havde han en 15 år gammel protese i overmunden.

Selvom de nye er kommet i brug, har han de samme problemer som før - kvalme og opkast, men også problemer med at spise mad, hvis det er for sejt.

Dertil er der opstået et nyt problem, da løsningen på kvalmen er lakrids. Gerne en lille pose Spunk-lakridser om dagen.

- For en del måneder siden blev jeg indlagt med akut kalium-mangel, hvor jeg var tæt på at dø, fordi tallet var så lavt. Jeg kunne ikke gå og fandt ud af, at overdreven brug af lakrids er skyld i manglen.

- Kaliumpillerne giver en irriterende kløe, så det er en ond cirkel, lyder det fra østjyden.

For at holde kvalmen på afstand spiser Henrik Lønstrup Spunk-lakridser. Foto: Ernst van Norde

Nemmere at vinde 700 millioner

Henrik Lønstrup har sidenhen været ved lægen for at få hjælp til tænderne, og lægen sendte ham videre til en tandlæge.

- Da jeg gik derfra (tandlægen, red.), var min opfattelse, at det er nemmere at vinde 700 millioner i lotto end at få implantater på offentlig regning.

- Min livskvalitet kunne blive meget bedre ved at få lavet tænder, jeg kan bruge. Der er ikke ret mange kanter på protesen i undermunden. De kører bare rundt.

Henrik Lønstrup har sidenhen været i kontakt med Randers Kommune, da han er berettiget til at ansøge om tilskud til tænderne, da han er på offentlig ydelse. Han er her blevet opfordret til at sende en ansøgning, men ifølge østjyden selv er der lang behandlingstid grundet sommerferie.