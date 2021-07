Skal betale 5 mio: Tikkende bombe under flere kommuners økonomi

Kommunernes økonomi er presset på ældreområdet. De demografiske tal galopperer derudaf og ældrebefolkningen stiger samtidig med, at vi mangler varme hænder.

Nu kan en dom fra Vestre Landsret om kommunale omkostningsberegninger på ældreområdet blive endnu en tikkende bombe under kommunernes budgetter på ældreområdet.

Brønderslev Kommune er nemlig blevet dømt til at betale den private plejevirksomhed Blæksprutten ApS godt 5 millioner kroner for at have underbetalt virksomheden, skriver nichemediet OPS-Indsigt, der har fulgt sagen.Ser man dommen i helikopterperspektiv og overfører resultatet til alle landets kommuner, kan det få enorme konsekvenser for de enkelte kommuners budgetter, hvis de potentielt skal erstatte en eller flere af de private hjemmeplejevirksomheder på samme måde som Blæksprutten.

Kritikken af kommunernes prissætning er lige så gammel som lovgivningen, der strækker sig tilbage til 2003, hvor borgerne første gang fik lov til frit at vælge mellem private og kommunale hjemmeplejeleverandører.

- Vi har gang på gang bedt kommunerne om at lægge deres beregninger frem, så vi kan se, hvordan de er nået frem til deres priser. Vi har prøvet alt for at komme i dialog med kommunerne men har desværre mødt en mur af tavshed. Derfor har vi i sidste ende ikke haft anden mulighed end at gå til domstolene, siger direktør i KA Pleje, Karsten Høgild.

Det er arbejdsgiverorganisationen KA Pleje, der har ført sagen for Blæksprutten ApS og det er ikke den eneste sag organisationen har mod en rækker kommuner, som bl.a. tæller Herning og Holstebro. Her har man ingen kommentarer til den dom, som Brønderslev Kommune har valgt ikke at appellerer.

I Brønderslev Kommune tager man dommen til efterretning og sender bolden videre til Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi har rettet henvendelse til KL, fordi vi mener, at takstberegningerne for området er så vanskelige og baseret på skøn, hvilket hele dommen jo også er udtryk for. Der må meget gerne ske forenklinger på området til gavn og glæde for både kommuner og de private firmaer. Vi skal for alt i verden undgå mere bøvl og bureaukrati, siger borgmester Mikael Klitgård (V) i en kommentar.

Hos KL har man ingen kommentarer til dommen, men hos flere af erhvervsorganisationer har man svært ved at få hænderne ned.

- Det er noget af en gamechanger. En ting er nemlig hvad det kommer til at betyde for ældreområdet, men vi kommer til at kigge nøje ned i dommen for at se, om det her er noget vi kan benytte på andre områder, siger branchedirektør i Dansk Industri, Jakob Scharff.

- Det gode ved denne dom er, at det nu er klokkeklart, at kommunerne ikke længere bare kan lave deres omkostningskalkulationer på bagsiden af en serviet og så kalde det en pris, siger markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung.For at undgå at de typer af sager fremover afgøres i retssystemet, foreslår Dansk Erhverv, at der etableres en instans under konkurrence- og forbrugerstyrelsen, der kan efterregne det som Morten Jung kalder kommunale kreative beregninger.