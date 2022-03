Skal betale fredag: Må sælge deres hjem

Er din virksomhed truet af snarlig konkurs, så tip Ekstra Bladet på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk her

Den ene har en skønhedsklinik, den anden et værtshus.

På grund af den kommende tilbagebetaling af momslån er de begge så hårdt trængt økonomisk, at de har valgt at sætte deres lejligheder til salg.

– Jeg har det faktisk ikke særlig godt, for jeg sover ikke om natten, og jeg står i en situation, hvor jeg skal betale en hel masse penge, som jeg ikke ved, hvor skal komme fra, siger indehaver af salon Wix Wax på Nørrebro, Wix Carolina Majland til TV 2 Lorry.

Coronarestriktioner og nedlukninger er gået hårdt ud over forretningen.

-Vores vinter er højsæson sammen med sommeren. Vi er gået glip af to vintre. Julefrokoster, nytår - alle de ting, folk normalt kommer for - dem har vi ikke fået. Selv om vi har haft åbent, så har vi i gennemsnit haft fem afbud om dagen. Folk har været i nærkontakt eller selv været smittede, så vi har slet ikke haft en normal omsætning, siden vi åbnede, fortsætter hun.

Utallige virksomhedsejere befinder sig de her dage i en vanskelig situation. Under coronakrisen har virksomheder kunnet tage momslån for at klare sig helskindet igennem flere omgange med nedlukninger af samfundet.

Nu falder fristen for tilbagebetaling af disse lån fredag 1. april, hvor 34.000 virksomheder skal betale deres momslån tilbage.

Men mange virksomheder har ikke haft ressourcer til at lægge til side til betalingsfristen. Og selv om virksomhederne har mulighed for at afdrage lånet over to år hos SKAT (til en rente på 8,73% om året, red.), er det fortsat svært at finde pengene for utallige virksomheder.

– Jeg tror også, det er dét, der er rigtig hårdt. Jeg ved ikke, hvad det er for en fremtid. Jeg ved ikke, hvad der sker, siger Wix Majland.

Wix Majland ønsker ikke, at staten igen og igen holder virksomheder kunstigt i live ved at udskyde tilbagebetalingsfristen for momslånet i det uendelige. Men nogle få måneders udskydelse ville gøre en afgørende forskel.

– Selvfølgelig skal vi også betale de her penge tilbage, men der har bare ikke været mulighed for at tjene dem ind endnu. Så jeg synes bestemt ikke, der er tale om at holde kunstigt i live, for jeg ser selv den her virksomhed som en normal sund virksomhed, der har eksisteret i snart 13 år. Det har bare været en rigtig møgsituation med alle de her nedlukninger, siger Wix Majland.Den nuværende skæringsdato 1. april blev desuden også sat, før regeringen lukkede landet delvist ned igen i december måned, hvilket endnu en gang gjorde store indhug i Wix Wax´s omsætning.

– Da datoen blev sat den 1. april vidste man jo ikke engang, hvilken coronavinter vi skulle gå igennem, siger Wix .

Wix og familien - mand og to børn - har i første omgang sat lejligheden på Nørrebro til salg for at få mere luft i økonomien.

– Så får vi nogle penge ud af lejligheden. Det er en andel, vi bor i. Så må de ligesom gå til momslånet, og vi må finde en billigere lejelejlighed, siger hun.

Dansk Industri, der er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, mener, at der er megen grund til at være bekymret. Skæringsdatoen for tilbagebetalingen af momslån 1. april er for tidlig og vil betyde unødvendige konkurser, mener de.

– De frister, vi ramler ind i nu, vil betyde, at der er nogle virksomheder, som må dreje nøglen om. Det er jeg helt overbevist om. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi holder hånden under dem, som i virkeligheden er levedygtige. Det ville jo være trist, hvis de virksomheder må dreje nøglen om, fordi man ikke lige hjælper dem det sidste stykke ad vejen, siger Emil Fannike Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

Dansk Industri mener dog ikke, det nødvendigvis er usundt, at en række virksomheder går konkurs.

– Vi lever jo af - som samfund - at være dynamisk. Der er noget, der blomstrer, og så er det dér, man laver sin forretning. Og så går det nogle gange den anden vej. Det er jo hele den fleksibilitet og omstillingsevne, vi som samfund langt hen ad vejen lever af. Det er også den, der har gjort os velhavende henover mange årtier. Man skal passe på med at sætte disse dynamikker ud af kraft ved at sætte dele af erhvervslivet på permanent statsstøtte. Historien viser, at det ikke er den rigtige vej at gå, siger Emil Fannike Kiær.

Alligevel er Dansk Industri stærkt bekymret over skæringsdatoen 1. april for tilbagebetalingen af momslån.

– Man lukkede jo samfundet yderligere ned henover vinteren. Man traf beslutningen i december sidste år om at 1. april skulle være skæringsdatoen, men i virkeligheden har man jo været lukket ned henover vinteren, så man har jo heller ikke dér haft muligheden for at have en almindelig omsætning. Det taler for - synes vi - at man forlænger den henover sommerferien, siger Emil Fannike Kiær.

Fra Nørrebro til Frederiksberg og fra en skønhedssalon til et brunt værtshus.

Indehaver af værtshuset Vintønden på Godthåbsvej, Sanne Andersen, har også valgt at sætte sin lejlighed til salg for at beholde forretningen.

I stedet flytter hun ind i en 2-værelses ovenpå værtshuset.

- Jeg er mere tryg nu. Efter at alt er gået i orden, har jeg fået ro i min mave og fået lov at sove om natten, siger Sanne Andersen.

De mange ufrivillige corona-nedlukninger - den seneste i vinter - har også givet Sanne store økonomiske udfordringer.

- Vi har ikke rigtig haft nogen chance for at tjene penge til at betale momslånet - på grund af, at vi har været underlagt restriktioner. Så det har været rigtig hårdt. Og så har jeg faktisk lånt penge af folk privat, fordi banken ikke lige har været så samarbejdsvillig. Og hvis de endelig har været det, har det taget rigtig, rigtig lang tid. Det er jeg faktisk lidt ked af - at man ikke bare kan bruge sin bank til sådan noget, siger Sanne Andersen.

Indtil salget af lejligheden er en realitet, er der taget pant i den, for at kunne betale momslånet.

- Der er mange, der kommer til at knække nakken på det her. Og jeg synes ikke helt, der har været taget hånd om os, slutter Sanne Andersen.

SMV Danmark, der er organisation for ’Små og mellemstore virksomheder’, er overbevist om, at staten vil få flere af sine penge tilbage, hvis man forlænger tilbagebetalingsfristen i stedet for at risikere, at virksomheder går unødigt konkurs.

– Det er jo klart både i virksomhedernes interesse, men også i samfundets interesse, at så mange af de her virksomheder kan tjene pengene ind og betale dem tilbage til SKAT igen, siger Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent for SMVdanmark.

Han mener ikke, at virksomhederne har fået en rimelig tidsfrist til at skabe omsætning nok til at betale deres gæld.

– Det handler jo ikke om, at pengene ikke skal betales tilbage. Det handler om, at vi får nogle flere måneder til at få den her omsætning. Så der skal ikke flere penge ud i virksomhederne. Det handler egentlig bare om at få lidt mere tid til at tjene pengene hjem, siger Kasper Munk Rasmussen.