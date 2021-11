Skal endelig hjem: Stor tysk militærhelikopter splittet ad

En kæmpe tysk militærhelikopter, der har stået i en hangar på Flyvestation Aalborg i lidt over en måned, tager i aften turen hjem til Tyskland.

Men det er ikke gennem luften, som man ellers skulle tro, var det letteste.

I stedet er den store tyske helikopter pillet fra hinanden og læsset på tre blokvogne, der klokken 22.00 mandag aften bevæger sig ud på de danske motorveje.

Har fået en skade

Grunden til, at helikopteren ikke blot letter fra jorden og flyver hjem, er, at den pådrog sig en skade under en stor øvelse i Danmark kaldet 'Night Hawk', som er en multinational militærøvelse for europæiske specialstyrker, hvor flere specialtropper fra Europa deltager.

- Skaden skete, da man skulle folde rotorbladene sammen. Her var der noget af hydraulikken, der svigtede, og rotoren lavede en bule på halepartiet, siger presseofficer ved Flyvestation Aalborg Morten Jensen til Ekstra Bladet.

Og det er ifølge ham årsagen til, at den kæmpe helikopter ikke kan flyves hjem.

Helikopteren er en såkaldt Sikorsky Super Stallion og er en transporthelikopter.

Helikopteren er en transporthelikopter, og der er plads til 36 mand. Helikoptertypen bliver brugt til nødhjælp og til at sende soldater ind i krigszoner. Foto: René Schütze

Tager ingen chancer

En bule lyder måske ikke af meget, når man tænker på, at en militærhelikopter må være bygget til at kunne tage nogle tæsk, men ifølge Morten Jensen er der en god grund til, at man vælger at transportere den langs landjorden.

- Når der sker skade på det, man kalder fuselagen (skroget på et fly eller en helikopter, red.), så kan man ikke garantere, at det kan håndtere de kraftige påvirkninger, det kan blive udsat for, når man flyver. Den kunne måske godt være fløjet hjem, men man tager ingen chancer af principielle årsager og vælger den sikre løsning og kører den hjem ad landevejene.

- Da det er en særtransport, så er det jo særligt markeret, fordi transportvognene blandt andet er bredere end normale lastbiler på motorvejen. Folk skal derfor være særligt opmærksom på blokvognene, hvis de møder dem, siger Morten Jensen.