Skal holde lukket: Har mistet kunder

Regeringen fremlagde mandag en større genåbningsplan, hvor blandt andet storcentrene fik en dato for, hvornår butikkerne i centrene kan åbne igen.

13. april kan alle centre under 15.000 m2 slå dørene op for kunder, og det betyder de helt store centre, som Field's i København og Rødovre Centrum i Rødovre må vente med at åbne til 21. april, da de begge har et areal, der er betydeligt større end de 15.000 m2.

Rico Streander, der er indehaver af guldsmeden Bonells i Field's, er uforstående over, at han ikke kan åbne sin butik. Han kommer til at miste en omsætning mellem 13. og 21. april.

- Nu ser det ud til at vi også går glip af en påskeomsætning. Vi har utrolig meget brug for det her boost, siger butiksindehaveren til Ekstra Bladet.

Rico Streander er indehaver af guldsmeden Bonells, der ligger i Field's. Foto: Privatfoto

- Er du bange for at miste kunder til dem, der kan holde åbent?

- Det har vi allerede gjort. Julehandlen var meget atypisk. Gadebutikkerne havde jo ekstremt travlt og folk har købt gaver der. Så går de jo ikke ind til mig og køber en ekstra gave.

- Vi kan håbe, at vi kommer tilbage til et omsætningslejde, der er fornuftigt.

Konkurrenceforvridning

Administrerende direktør i Rødovre Centrum, Jesper Andreasen, mener, at det er en konkurrenceforvridning, at de kan åbne senere end de mindre storcentre.

- Så bliver vi også ramt af at de mindre storcentre kan åbne før os. Den handel, som vi alle sammen skulle være en del af, forsvinder, fortæller han til Ekstra Bladet.

Jesper Andreasen mener, at Røvovre Centrum har rigeligt med plads til, at kunderne kan færdes i sikker afstand til hinanden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge Jesper Andreasen så er de i de store storcentre nogle af dem, der har mest styr på corona-sikkerheden med bredde gange, hvor der er plads til at kunderne kan færdes.

- Vi er nok nogle af dem, der har allermest styr på tingene. Vi har jo virkelig professionelt set-up, og vi har virkelig styr på det.

Hverken han eller Rico Streander er bange for at kunderne er blevet skræmt væk fra de store storcentre.

- Jeg tror ikke, at kunderne synes, vi er farlige. Når først vi er åbnet igen, så tror jeg folk tager det som en normal hverdag, siger Jesper Andreasen.

- Jeg har en ide om, at vi kommer godt tilbage. Det gjorde vi sidste gang, siger Rico Streander.

