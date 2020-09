Skal man have mundbind på i Lagkagehuset?

I et af landets mest hektiske kryds, Vesterbrogade-Frederiksberg Allé, København, var der torsdag eftermiddag om muligt mere forvirring end sædvanligt.

Et nyt krav om mundbind på serveringssteder var netop trådt i kraft her og i 16 omkringliggende kommuner, hvor coronasmitten er på vej ud af kontrol.

Efter forvirring: Her er reglerne for mundbind på restauranter og barer

Men kun to ud af ti kunder anede, at de skulle tage værnemidlet på, da de trådte ind i Lagkagehuset, viste Ekstra Bladets stikprøve. For reglerne er ikke simple.

Butik er café

Bagerbutikken er nemlig ikke at regne for en butik, men som et serveringssted, for her sidder folk og drikker kaffe og spiser kage.

Så i Lagkagehuset skal man modsat den nærliggende føtex' bagerudsalg bære værnemidlet allerede, når man gør sin entré.

Og man skal bære det på vejen ned til et cafébord, hvor man så kun må tage det af, men kun når man sidder.

Men hvad så med pølsevognen få meter herfra? Selvom folk står tæt, og folk hvirvler forbi på det trange fortov, skal man ikke bære mundbind, for vi er udenfor.

Lukker 107 caféer

Og hvad med 7-Eleven, der har ommøbleret de 107 kiosker i området med caféområder i vinduespartierne?

Her behøver man ikke bære bundbind, for kæden har valgt midlertidigt med minestrimmel - eller ved at fjerne borde og højstole - at lukke samtlige caféområder i hovedstadsområdet for at slippe for, at også kunder, der bare skal hente smøger eller Snickers, skal maskeres, når de træder ind.

Lagkagehuset fik i dag travlt med at plastre plakater op i indgangspartier, hvorpå kunderne blev oplyst om kravet, der foreløbig gælder til 1. oktober i år.

Indenfor var personalet velforberedt med en stak med 50 gratis mundbind, der var revet væk på en time.

Mundbind i Lagkagehuset?

- Nu går det op for mig

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Laila Adelsten, psykolog, København

- Jeg vidste ikke, man skulle bære mundbind, men de havde nogle liggende derinde. Det er en god service. Jeg vidste ikke, at kravet om mundbind gjaldt butikker, men nu går det op for mig, at det er en café, siger Laila Adelsten.

Troede kun det gjaldt barer

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Malene Thomsen, kontormedarbejder, København

Jeg tænkte, at kravet om mundbind kun gjaldt steder, hvor man serverer alkohol, og ikke steder, hvor man serverer børneboller og lagkage, siger Malene Thomsen. Hun er sammen med sin datter Molly, der er under 12 år og derfor ikke skulle bære mundbind.

Ikke rart for personalet

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Cleo Brunse, medarbejder i børnehave, København

- Ligesom de andre kunder vidste jeg ikke, man skulle have mundbind på, når man trådte ind i Lagkagehuset, så det er fint, at de tilbød nogle gratis. Ærgerligt for medarbejderne derinde, der skal have dem på hele dagen. Det må ikke være rart, vurderer Cleo Brunse.