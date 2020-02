Skal på studietur til Rom: Vi håber turen bliver aflyst

For 2.a på Nørresundby Gymnasium og HF går turen til Rom på søndag, hvor klassen skal til studietur.

Også selvom 528 mennesker foreløbigt er smittet i coronavirus i landet. Torsdag er en dansk mand, som netop har rejst i Italien, desuden bekræftet smittet.

Jakob smittet: - Vi er dybt rystede

- Ledelsen sendte en besked ud til alle medarbejdere og elever i går, og der står, at skolen som en statsinstitution følger Udenrigsministeriets anbefalinger.

- Ingen elever eller medarbejdere skal selvfølgelig rejse mod deres vilje, så hvis man ikke har lyst til at rejse, skal man blive hjemme. Så erstatter vi medarbejderen, og eleverne får en hjemmeopgave. Det er reglerne på området, siger Søren Hindsholm, som er rektor på gymnasiet.

Udenrigsministeriets anbefalinger lyder, at man skal være ekstra påpasselig i hele landet som følge af udbruddet af coronavirus, men de fraråder ikke rejser til Italien.

14 myter og fakta om coronavirus: Er vi alle i fare?

Nervøse elever

Natasja Christensen på 17, Emma Jensen på 17 og Rebecka Sørensen på 18 går i 2.a.

De har endnu ikke besluttet, om de tager afsted på turen.

- Jeg har egentlig været indstillet på hele ugen, at jeg ikke tager med, men jeg er stadig virkelig meget i tvivl.

- Jeg er ikke så bange for, at jeg selv bliver smittet, men min mormor er syg af kræft, så der bliver jeg bange for, at jeg måske kan komme til at smitte hende, når jeg kommer hjem, siger Emma Jensen.

Ifølge de tre gymnasieelever er det ca. halvdelen af klassens elever, som overvejer at blive hjemme.

- Der er flest, som hælder til at tage med, men nu er vi jo nogle stykker, som har syge familiemedlemmer, og jeg er jo også bange for, hvad der kan ske, hvis jeg kommer til at smitte min farmor, som er kræftramt, eller min mor, som også er syg, siger Rebecka Sørensen.

Alle tre piger diskuterer beslutningen med deres forældre.

- De er selvfølgelig bange for, at der skal ske noget med mig, eller at lufthavnen bliver lukket, og vi ikke kan komme hjem dernede fra. Så vi skal lige have talt det ordentligt igennem, inden jeg beslutter, hvad jeg gør, siger Emma Jensen.

Læge: Det handler om at bryde smittekæden

Ekspert: Smittet dansker er ikke en superspreder

Håber turen bliver aflyst

De tre piger er nået dertil, at de faktisk håber, at skolen vil aflyse turen.

- Jeg tror, vi mest håber, at turen bliver aflyst. For så er det besluttet, at vi ikke kan komme afsted, siger Natasja Christensen.

- Men hvorfor bliver I så ikke bare hjemme?

- Det er jo fordi, det er vores studietur. Man er bange for at gå glip af det sociale.

- Sammenholdet bliver jo styrket på sådan en rejse, og det ville være ærgerligt at gå glip af det og sidde herhjemme og skrive en opgave i stedet for, mens de andre har den fedeste tur, siger Natasja Christensen.

En af klassens elever har allerede besluttet af blive hjemme, og det kan pigerne godt forstå. Selv beslutter de sig nok først i sidste øjeblik.

Professor til gymnasieelever: I skal ikke være nervøse Professor ved institut for immunologi og mikrobiologi Allan Randrup Thomsen mener ikke, at gymnasieeleverne har noget at frygte. Han anbefaler at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning og følge den. - Med mindre man skal til de områder, der er i karantæne, kan jeg ikke se nogen grund til at være særlig nervøs. Gymnasieeleverne er unge, sunde mennesker, og selv hvis de skulle få coronavirus, er det ikke noget, de vil dø af. De vil med stor sandsynlighed bare opleve en alvorlig influenza. - Man kan altid forestille sig et eller andet, men livet er farligt, og man skal også passe på med ikke at overreagere, siger Allan Randrup Thomsen. På spørgsmålet om de skal være nervøse ved at besøge deres bedsteforældre, når de kommer hjem, svarer han: - Hvis de ikke er i et af fokusområderne, og de ellers ingen symptomer har, så skal de ikke være nervøse, Hvis de kommer hjem og begynder at få symptomer, skal de kontakte deres læge og lade ham eller hende vurdere, hvad de skal gøre. Så kan det være, de skal i hjemmekarantæne og dermed heller ikke kan besøg mormor, siger han. Vis mere Luk

Skolen aflyser ikke

Rektor Søren Hindsholm holder fast i, at man følger Udenrigsministeriets anbefalinger.

- Ledelsens svar, indtil der kommer noget nyt fra Udenrigsministeriet, er det svar, vi sendte ud til elever og medarbejdere i går, siger han.

- Er I slet ikke nervøse over, om de vil blive smittet dernede eller kommer til at bringe smitte med hjem?

- Vi har ingen medicinsk indsigt, vi har heller ikke informationerne. Vi er en statsinstitution, og vi følger Udenrigsministeriets anbefalinger, siger han.

- Kan du forstå de elever, som er bekymrede over turen?

- Ja, det kan jeg godt, siger han.

- Ville du selv rejse til Italien, som det ser ud lige nu?

- Ja, det ville jeg, siger han.