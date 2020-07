Skal tænkes helt om

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er brug for at tænke ældreplejen i Danmark helt om. Det mener fagforbundet FOA, efter endnu en sag om omsorgssvigt har ramt medierne.

- Vi er jo ikke naive. Så vi ved godt, at der er ting rundt om i ældreplejen, man ikke er stolte af. Og nogle af de ting kommer jo frem. Det skal de også. Ingen tvivl om det, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, til Ekstra Bladet.

- Vi kender om nogen udmærket ældreplejens forfatning. Det er også derfor, at vi har råbt op til både Folketinget, ministeren og KL i længere tid. Nu må vi altså få kigget på det her område.

Og løsningen er ifølge ham ikke blot penge.

- Penge er jo gode at have, men det kan bare ikke klare alt. Vi er ikke tilhængere af, at man bare siger ‘send flere penge’. Pengene skal også bruges rigtigt.

- Der var faktisk en aftale, før coronakrisen om, at der skulle laves et ældretopmøde. Det skal bruges til at gentænke ældreområdet. Der er ikke penge nok, og der er i den grad heller ikke hænder nok.

- Hvis vi ikke gør noget nu, får pressen nemlig endnu mere travlt med sager som den her. Det er der jo ikke nogen, som er interesseret i.

Mette F. i kovending

Ledelsen i ældreplejen har fået ansvaret for alt for store enheder. De skal tættere på de ansatte og fagligheden, mener Torben Klitmøller Hollmann fra FOA. Pr-foto

Pårørende i oprør: Sådan svigtes de ældre

Dødssyg kultur

Ifølge Torben Klitmøller Hollmann slider sager som den om Else fra Aarhus hårdt på de ansatte. Især fordi mange af dem allerede er hårdt presset på deres faglighed.

- Det med at vende ryggen til den ældre borger, der sidder og græder, er jo virkeligheden nogle steder.

- Der er simpelthen ikke tid til at sætte sig ned og trøste en ældre og holde deres hånd. Det slider sgu på folk. Det er ingen undskyldning, men det er med til at skabe en dødssyg kultur. Man bliver ligeglad bare for at kunne overleve.

- Men det er ikke sandt, når nogen siger, at vores medlemmer er dårligt uddannelse eller dårlige mennesker. Men det er det, som sker. Og det kommer der mere af, hvis vi ikke griber ind nu.

- Hvad tænker du om ledelsens ansvar?

- De har fået ansvaret for alt for store enheder. Det betyder, at du som leder ikke kan gå ned i detaljerne og fagligheden. Vores medlemmer efterspørger, ledelse som er tæt på, og som giver faglig sparring.

- Under coronakrisen har de rost ledelsen så meget, fordi de har været tæt på. De har haft tid til at være der og givet faglig sparring. Det er jo diskussionerne om ting, der er svære at løse, som fjerner forråelsen. Hvis man bliver hørt, og der er plads til at diskutere, hvordan man griber problemerne an på en anden måde, så fjerner du forråelsen.

Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen opfordrer Mette Frederiksen til at komme på banen. Video/redigering: Rasmus Flindt/Mikkel Cramon

Alle elsker Else

Toppen har ansvaret

FOA-formanden mener, at kritikken skal rettes mod toppen af ledelsen i de ramte kommuner.

- Når jeg kritiserer ledelsen, er det toppen, jeg sigter efter. Når sager som den om Else kommer frem, fortæller de, hvordan de har fyret og gjort alt muligt. Men det er dem, der har ansvaret.

- Forråelsen begynder altså helt i toppen. Og i Aarhus begynder det på rådmandens skrivebord. Herefter vandrer det hele vejen ned igennem organisationen og æder vores medlemmer op i den sidste ende.

- Det er toppen af ledelsen i ældreplejen, der træder helt ved siden af her. Ingen tvivl om det. Og jeg savner nogen, der stiller spørgsmålene til, hvorfor og hvordan det kan ske.

- Hvad er det for nogle ting, I mener, at der skal løses nu?

- Der skal være plads til fagligheden, frem for at økonomien er styrende. Vi skal væk fra visitering. Der skal gives den pleje, som der er brug for. Hvis man har en periode som ældre, hvor man er meget dårlig, får man mere hjælp. Har man det bedre, får man mindre.

- Og det skal være den, som er tættest på borgerne, der vurderer, hvor meget der skal til. Det betyder også, at de ældre skal give slip på nogle af deres kæpheste, fordi hjælpen så vil variere sig i omfang.

- Det gælder også vores medlemmer, der skal være parate til at diskutere, hvordan man tilrettelægger arbejdet bedst muligt. Og at kommunen forstår, at de ældre skal have hjælp af de samme, så man er sikker på, at der bliver fulgt med i borgerens udvikling.

