Skal udleveres til Frankrig

Midt- og Vestjyllands Politi blev 22. juli anmodet om at anholde en 37-årig mand bosiddende i Viborg. Han mistænkes for organiseret menneskesmugling og uagtsomt manddrab. Det er en sag, der drejer som om flere bådflygtninge, der i oktober 2020 druknede, da de forsøgte at sejle fra Frankrig til England.

Manden blev anholdt 23. juni 2021 af Midt- og Vestjyllands Politi på mandens bopæl i Viborg. Han har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret 23. juni.

Det blev i dag mandag 23. august ved retten i Viborg besluttet, at manden skulle udleveres til retsforfølgning Frankrig. Det besluttede dommeren blandt andet på baggrund af vurdering fra Rigsadvokaten.

Landsretten skal nu tage stilling til sagen, da den 37-årige mand kærede kendelsen på stedet. Han har hele tiden nægtet sig skyldig.