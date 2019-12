Skal vente fem år på kønsskifte: - Mit liv er sat på pause

Organisationer og transfællesskaber ønsker en behandlingsgaranti på kønsskifteoperationer. Charlotte Toft er en af de mange, der venter på at blive opereret

For fem år siden ændrede 48-årige Charlotte Tofts liv sig for altid.

Indtil da havde hun levet som mand med sin hustru og sin søn. Men i 2015 påbegyndte Charlotte en rejse mod at blive den, hun inderst inde altid havde vidst, hun var.

En kvinde.

Selvom ægteskabet brast, da Charlotte fortalte sin hustru, at hun var transkønnet, var det det hele værd.

- Jeg kunne ikke være fortsat med at leve som mand, fortæller Charlotte, som siden da har været i behandling for at ændre sin krop fra mand til kvinde, til Ekstra Bladet.

Næste skridt på rejsen er en kønsskifteoperation. Til en samtale på Rigshospitalet i november blev Charlotte endelig godkendt til at blive opereret. Hun fik samtidig besked om, at hun skal regne med en ventetid på fire til fem år.

- Det gav et stort sug i maven, da jeg fik det at vide, fortæller Charlotte Toft.

- Udsigten til at skulle vente fyldte lige så meget som glæden ved at få lov til at blive opereret.

Tre uger efter mødet på Rigshospitalet er Charlotte endnu ikke kommet sig over beskeden om, at hun skal vente i op til fem år. Foto: Aleksander Klug

Alvorlige konsekvenser

Er man født med den forkerte krop, kan der gå længe, før man får lov til at komme en tur på operationsbordet. Ventelisterne til kønsskifteoperationer på Rigshospitalet er nemlig lange, og ressourcerne få. Ventetiden kan ved nogle indgreb vare flere år.

Både LGBT Danmark og Fællesskabet Af Transkønnede I Danmark efterlyser derfor en behandlingsgaranti på kønsskifteoperationer. Ifølge dem kan ventetiden have alvorlige konsekvenser for transpersoner.

- Man går rundt i en tilstand af uvished, og det belaster en i dagligdagen. Stort set alle, vi er i kontakt med, føler, at ventetiden er et rigtig stort problem, siger talsperson for transpersoner og transpolitisk arbejde, Linda Thor Pedersen.

Flere transpersoner end cis-kønnede lider af dårligt mentalt helbred, og hver fjerde transperson forsøger at tage sit eget liv. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som blev offentliggjort i oktober.



Venter i årevis På Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet ser ventetiderne sådan ud: - Fjernelse af mandlige kønsorganer og tildannelse af skede: to til tre år - Fjernelse af kvindelige kønsorganer: fire til seks måneder - Tildannelse af penis: halvandet til to år afhængigt af behandlingsformen Der er også ventetid for overhovedet at komme til samtaler på centeret. De ser sådan ud: - Indledende samtale: cirka fire måneder - Opfølgende behandlersamtale: cirka to måneder - Første orienterende samtale i gynækologisk klinik: cirka otte måneder - Første orienterende samtale i plastikkirurgisk klinik: cirka 10 måneder Nyt center

Før februar i år blev alle transkønnede og personer med ønske om behandling vedrørende kønsidentitet henvist til Sexologisk Klinik, som tog sig af den indledende udredning. I februar 2019 blev Center for Kønsidentitet etableret. Det er nu dem, som varetager behandling af personer over 18 år. Udredning af børn og unge bliver stadig varetaget af Sexologisk Klinik, men forventes at overgå til Center for Kønsidentitet i løbet af det næste år. Kilde: Rigshospitalets hjemmeside

Ifølge Lotte Dersgaard, talskvinde for Fællesskabet Af Transkønnede I Danmark, kan udsigten til at skulle vente bidrage til, at nogle transpersoner isolerer sig selv og bliver stressede, deprimerede eller endda selvmordstruede.

- Der er jo simpelthen nogle, som ikke kan leve med den her ventetid, siger hun.

- Alligevel sylter politikerne det fuldstændig.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på kønsskifteoperationer bør Danmark også indgå i et samarbejde med udlandet, mener Linda Thor Pedersen.

- Så kan transpersoner komme dertil og blive opereret, eller udenlandske læger kan komme hertil, siger hun.

Der er ting, Charlotte fravælger, mens hun venter på at blive opereret. For eksempel at tage i svømmehallen. Foto: Aleksander Klug

For Charlotte Toft er kønsskifteoperationen sidste skridt mod endelig at kunne føle sig hel. Derfor er den lange ventetid enormt frustrerende.

- Jeg føler, at mit liv er sat på pause. Jeg er både mand og kvinde og samtidig ingen af delene, siger hun.

Behandlingsgaranti ville gøre en kæmpe forskel for Charlotte, mener hun.

- Det ville betyde, at jeg kunne komme i gang med mit nye liv, siger hun.



Så mange venter på behandling I august 2019 stod i alt 112 personer på venteliste til operationer ved Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. Sådan fordeler de sig: - Fjernelse af bryster: 63 patienter - Nedre kirurgi, mand til kvinde: 31 patienter - Phalloplastik, tildannelse af penis: seks patienter - Metoideoplastik, fjernelse af væv omkring penis: ti patienter - Scrotalplastik og testisoperation: to patienter Kilde: Rigshospitalets direktionssekretariat

Ekstra Bladet har spurgt sundheds- eller ligestillingsordførerne i partierne i Folketinget, om partierne går ind for at indføre behandlingsgaranti for kønsskifteoperationer.

Af de partier, som har svaret, går kun Alternativet ind for garantien. Det oplyser sundhedsordfører Susanne Zimmer.

- Men ikke på fire uger. Den skal være længere. Men hvor lang tid, garantien skal være på, ved jeg ikke, siger hun.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, SF og Enhedslisten har alle svaret, at de ikke går ind for at indføre en behandlingsgaranti.

De resterende partier er ikke vendt tilbage med svar på Ekstra Bladets spørgsmål.



En behandlingsgaranti på kønsskifteoperationer ville have stor betydning for Charlotte Toft. Hun føler, at hendes liv er sat på pause, mens hun venter. Foto: Aleksander Klug