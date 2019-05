Skamløs måge røver købmand

En yderst sulten havmåge sneg sig ind i et supermarked og nappede en hel pakke brød.

Det besynderlige tyveri blev optaget af en 19-årig britisk mand.

Den historie bringer flere flere medier, heriblandt New York Post og Daily Mail.

Der står angiveligt 'brød' på mågens menu. Foto: AP Caters

Det fleste havmåger plejer at hænge ud ved havnen, hvor de kan være heldige at fange en fisk. Men denne måge tyede til nye metoder.

Valget faldt på et supermarked i den engelske by Whitby.

Her kunne 19-årig Josh Binks til sin store forbavselse se mågen bakse med en pakke brød.

Mågen prøvede ihærdigt at få brødet ud af supermarkedet, men det krævede tilsyneladende mere end næb at få det under kontrol.

- Jeg var på vej til at hente min mor, som arbejder derinde. Pludselig så jeg mågen gå igennem døren. Jeg blev i bilen og filmede den.

- Måger bliver mere og mere frygtløse, siger Josh Binks til mediet.

Den skamløse måge blev dog taget på fersk gerning. En medarbejder kom stormende ud fra supermarkedet og jagede den væk.

Det er bestemt ikke første gang, at måger har begået ugerninger og prøvet at stjæle mad fra mennesker.

En britisk mand blev en gang så rasende, at han slog en måge ihjel, da den prøvede at stjæle hans bakke pommes frites. Det kan du læse om her: Mand slog måge ihjel: Nu må han ikke gå ud om natten