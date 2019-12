Skamløst par fanget: Havde sex i bus foran skole

Vi skal advare om, at indholdet i videoen kan virke stødende. Lokale i Prestwitch Manchester er noget utilfredse med et par, der havde sex i en bus i fuldt dagslys, mens den kørte forbi en lokal skole

Hvad der må betegnes som et meget 'friskt par' er blevet kaldt ulækre, efter de er blevet set have sex på øverste dæk af en bus i England.

Parret kunne tydeligt ses have gang i en noget lummer omgang på bagsædet i bussen, der kørte gennem Manchester.

Det skriver Mirror, der har fået tilsendt videoen af vidnet John Dolan, der netop stod og ventede på et par venner, da bussen kom rundt og hjørnet, og han fik udsyn til hele showet.

Da han kiggede op fra sin telefon, fik han sig noget af en overraskelse og skyndte sig hurtigt at filme hændelsen og sende den til sin kone.

Da han opdagede, at bussen var på vej forbi en lokal skole, besluttede han smide videoen online for at udskamme det 'klamme' par.

Opslaget har siden fået mere end 460.000 visninger, og der er mange, der er utilfredse med parrets handlinger.

Chokeret over par

John Dolan fortalte om sin egen førstehåndsoplevelse.

- Det var sindssygt. Virkelig underligt. Og virkelig bare forkert. De stoppede lidt, men da bussen stoppede, var de stadig i gang, og de blev ved igen, da den kørte videre. Jeg ikke forestille mig, hvad en gammel dame ville tænke, hvis hun stod på og så dem. Hun ville da sikkert falde om. Jeg håber bare, at de er et par, og ikke var bare gør det, fordi de håbede at blive kendte på nettet, lyder det.

Vejen, hvor bussen kørte, var befolket med hele tre skoler.

John Dolan undrer sig over, at buschaufføren ikke spottede parret.

- Det er da lidt underligt, han har jo et spejl.

Han er dog mest chokeret over, at små børn har kunnet se et par gå til den i bussen.

- Der er børn på vejen! Der er et gymnasium lige ved af vejen, hvor bussen var på vej hen.

En talsperson fra busselskabet har siden udtalt sig til Mirror.

'Vi er opmærksomme på situationen, og vi har informeret de relevante myndigheder'.

