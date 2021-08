Skandale-bygning forsinkes igen-igen-igen

Lige ved og næsten.

Selvom det i forvejen skandaleramte Niels Bohr-byggeri er ganske tæt på at stå færdigt, er det det nu igen blevet yderligere forsinket. Denne gang på grund af fejlbehæftede brandlukninger.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Ikke lavet korrekt

Forsinkelsen skyldes, at flere tusinde brandhæmmende lukninger i bygningen ikke er lavet korrekt, hvilket en gennemgående tilsyn og kvalitetskontrol fra Vejdirektoratet har afsløret.

'Vi er stort set færdige med de øvrige aktiviteter på byggeriet, men vi har en stor udfordring med de mange tusinde brandhæmmende lukninger, der simpelthen er forkert udført,' fortæller anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen fra Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Han uddyber, at de er i gang med at udbedre fejlene, så bygningen kan blive brandgodkendt og endelig færdiggjort.

Endnu en forsinkelse har ramt Niels Bohr Bygningen. Foto: Jens Dresling

Vejdirektoratet skriver yderligere i pressemeddelelsen, at brandlukningerne i bygningen er lavet af en række entreprenører, der enten ikke magter eller ønsker at lave udbedringerne. Derfor har de indgået samarbejde med fire nye entreprenører.

Vejdirektoratet forventer, at bygningen kan stå klar til overdragelse uden væsentlige mangler i slutningen af oktober måned.

Forsinket og dyr

Den omdiskuterede bygning er i dag forsinket på femte år.

Byggeriet skulle oprindeligt have stået færdigt i 2016 og koste 1,8 milliarder kroner, men her fem år senere er ingen rykket ind i lokalerne endnu.

Ifølge Rigsrevisionens status for byggeriet fra 2020 er det seneste skøn, at bygningen forventes at koste 4,2 milliarder.