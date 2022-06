Skandale-direktør involveret i mystisk millionhandel

Skandaleramt kommunaldirektør i Nuuk købte hal for 12,5 mio. af en gammel forretningsmakker uden politisk godkendelse. Forretningsmakker afviser, at der skulle være tale om en vennetjeneste

Som Ekstra Bladet har beskrevet de seneste uger, er en kommunaldirektør i Nuuk hovedperson i en stor boligskandale i Grønland, der både har ført til politianmeldelser, hemmelige millionaftaler og borgmester-afgang

En omfattende rapport fra Deloitte har rettet sønderlemmende kritik af Sermersooq Kommune og tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensens boligforvaltning.

Deloitte fremhæver en række prekære sager.

En af de mindre belyste er den tidligere kommunaldirektørs anbefaling om at købe en lagerhal i Nuuk til 12,5 mio. Hallen blev ifølge Deloitte købt af en person med 'tætte forretningsmæssige relationer til den tidligere kommunaldirektør', og projektet var ifølge revisoren hverken politisk godkendt eller en del af selskabets forretningsplan.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at hallen blev solgt af kommunaldirektørens mangeårige bestyrelsesmakker, der også ejer den ejendom, kommunaldirektøren lejer sig ind i i Nuuk.

Købte af kompagnon

Det var Lars Møller-Sørensen, der som bestyrelsesformand for kommunens udviklingsselskab underskrev købsaftalen 28. november 2019. Selskabet måtte af med 12,5 mio., men lejede efterfølgende hallen til kommunen til 1,7 mio. om året.

Hallen har et samlet areal på 882,8 kvm inklusive en ny tilbygning, lagerplads, kontor, værksted og lejligheder.

Hallens ejermand var John Eliassen, der er direktør i selskabet JKE Invest og formand for byggefirmaet BJ Entreprise, der har hovedsæde i den grønlandske by Sisimiut.

Han har en fortid med Lars Møller-Sørensen, eftersom de har siddet i bestyrelse sammen i både BJ Entreprise og JKE Invest i perioden 2013-2018. Lars Møller-Sørensen var bestyrelsesformand i sidstnævnte og har også siddet flere år i bestyrelse med John Eliassen i to øvrige ejendomsselskaber.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ifølge Deloitte var det Lars Møller-Sørensen, der anbefalede at kommunen at købe hallen af hans tidligere forretningspartner. Foto: Leiff Josefsen

I en Facebook-kommentar kalder John Eliassen i øvrigt Lars Møller-Sørensen for 'min ven', og John Eliassen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de to har kendt hinanden i mange år.

John Eliassen solgte, da byggeselskabet BJ Entreprise, som han lejede hallen til, nedlagde afdelingen i Nuuk, fordi forretningen haltede.

Derfor havde han brug for at få solgt hallen og en række andre ejendomme i Nuuk, og heldigvis stod kommunen lige og skulle bruge en lagerhal.

John Eliassen siger til Ekstra Bladet, at der var mange om buddet, og at han endda gik ned i pris for kommunen, fordi det var en 'sikker køber'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kommunen bruger hallen til oplagring og værkstedsarbejde og koster 1,7 mio. om året i leje. Privatfoto

Byens bedste udsigt

Ud over de tidligere tætte forretningsforbindelser har de to også en anden relation.

Det er nemlig John Eliassen, der gennem sin virksomhed ejer den lejlighed, Lars Møller-Sørensen bor i - en seksværelses lejlighed på 193 kvm med ekstra rum i kælderen og en fantastisk udsigt over både bugt og fjeld.

John Eliassen siger til Ekstra Bladet, at han hjalp Lars Møller-Sørensen med lejligheden, da han flyttede fra Sisimiut til Nuuk tilbage i 2014, men understreger, at den tidligere kommunaldirektør betaler det samme som, hvis ikke mere, end de andre lejere. Prisen vil han dog ikke oplyse.

- Rykker nosserne af dig

John Eliassen kan ikke se problemet i handlen. For, som han forklarer, var det slet ikke Lars Møller-Sørensen, der stod for købet. Det var derimod kommunens facilitychef, Gerth Jakobsen, der stod for hele processen, fordi kommunen skulle bruge både lager- og værkstedsplads til kommunens serviceopgaver i området.

Han mener derfor, at Deloitte har pustet sagen op.

- Alt det der er en fjer, der er blevet til mange høns, og det har slet ikke noget hold i virkeligheden overhovedet. Så sådan er det

- Når man læser rapporten, ligner det jo en vennetjeneste?

- Jeg har ikke set noget i den rapport. Og der er ikke meget vennetjeneste i det her, rolig nu. Den (hallen, red.) kunne jeg sagtens sælge, og jeg havde masser af bud på den. Gerth (Jakobsen, red.) sagde, at det var lige det, kommunen skulle bruge, siger John Eliassen, der heller ikke kan se problemet i den tætte forbindelse

- Jeg er da noget ked af, hvis ikke jeg må handle med nogen, jeg kender, for så er det fandeme skidt. Jeg kender sgu da næsten alle folk i Grønland, siger John Eliassen.

Og så kommer der i øvrigt en meget lidt skjult trussel mod Ekstra Bladets journalist:

- Kommer der en artikel i avisen? Hvis du begynder at svine mig til, kommer jeg kraftedeme ind og rykker nosserne af dig, det gør jeg. I skal ikke begynde at lave noget lort. Jeg ved godt, hvad I kan finde på, siger John Eliassen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...