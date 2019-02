Skandale-Falck tager tre på stribe

Alt imens Falck har danset kalinka på isen for at undgå at ryge igennem, kan redningstjenesten igen notere et blodrødt regnskab.

For tiden bliver der nærmest dag for dag kastet en ny sten mod den is, som Falck står på.

I 2014 vandt konkurrenten Bios ambulancekørslen i Region Syddanmark. Til Falcks store fortrydelse.

Fredag afslørede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Falck blandt andet har sørget for, at Bios havde svært ved at finde reddere.

Kovending

Desuden er det kommet frem, at tjenesten hyrede en række spin-bureauer, der skulle afspore det nye redningsselskab.

I dag er Falck så kommet med regnskab, og trods de store anstrengelser siden 2014 har det ikke smittet af på bundlinjen. 915 millioner kroner lyder underskuddet på. Dermed er det tredje år i streg, at Falck leverer underskud.

Samtidig lyder det nu fra selskabet, at det ikke vil pudse advokater på myndighederne:

'Falck levede i 2014-15 ikke op til omverdenens og vores egne forventninger til os selv. Det er helt uacceptabelt, hvad der blev sagt og gjort dengang. Vi har klare etiske retningslinjer for, hvordan vi agerer over for konkurrenter, og vi er godt på vej i vores oprydning og turnaround. Det ønsker vi ikke, at der sås tvivl om. At anke sagen ville kompromittere den etiske linje, vi står for. Forretningsmæssigt ville det fjerne fokus fra den turnaround, vi er godt på vej med. Nu gælder det om at genoprette vores kunders og omverdenens tillid til Falck,' siger Jakob Riis, adm. direktør, i en pressemeddelelse.

I sidste uge var meldingen ellers, at selskabet ville anke afgørelsen.