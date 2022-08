Skandale: Jeg søger erstatning

Der kan vente Region Sjælland et kæmpestort arbejde med at vurdere patientforløb i forbindelse med benamputationer

Martin Luffe fik først højre underben amputeret i 2018, og venstre ben ben mistede han året efter som patient i Region Sjælland.

Forinden var gået et langstrakt forløb i sundhedsvæsenet i Region Sjælland, hvor han første gang klagede over føleforstyrrelser i sine fødder i 2012, fortæller han.

Efter offentliggørelsen af en rapport om regionernes arbejde med amputationer tirsdag, er Martin Luffe blot blevet bestyrket i sin tro på, at han blev fejlbehandlet.

- Jeg vil klage og søge erstatning. Det kan du tro, jeg vil. Jeg er ikke så god til at udfylde papirer, men jeg har fået lovning fra en på, at hun vil hjælpe mig med at klage, siger 63-årige Martin Luffe.

Ekstra Bladet fortalte i maj måned Martin Luffes historie, og hvordan han er overbevist om, at han havde haft sine ben i dag, hvis han havde fået en bedre forebyggende behandling. Det skete i forbindelse med, at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Region Sjælland fra 2005-2021 havde amputeret lige så hyppigt som i Region Midtjylland, hvor skandalen startede med at rulle.

Siden er det kommet frem, at antallet af forebyggende behandlinger blev halveret på få år.

Bange anelse

Rapporten fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, der kom tirsdag, dokumenterede, at man i Region Sjælland fra 2019-2021 lavede dobbelt så mange amputationer som i Region Midtjylland, klart flest af alle regioner, ligesom Region Sjælland lavede klart færrest forebyggende behandlinger.

Rapporten har bestyrket Martin Luffes mistanke.

- Det bekræfter den bange anelse, jeg har haft igennem årene. Jeg tænkte, at jeg kunne ikke være alene om at have den oplevelse, men jeg kunne jo ikke vide det.

- Havde jeg vidst det, jeg ved i dag, så ville jeg have haft mine ben i dag. Det er jeg overbevist om. Så ville jeg have hængt oppe på ryggen af lægerne for at sikre, at jeg kom videre til den rigtige behandling i tide, siger han.

Mange ting er blevet væsentligt sværere og nogle helt umulige, efter Martin Luffe fik amputeret sine ben. Han finder dog stadig glæde i livet, fortæller han. Foto: Jonathan Damslund

Han håber nu på en erstatning, der kan give ham flere muligheder i hverdagen.

- Det har begrænset mig utrolig meget, for jeg har altid været pisseaktiv og lavet alt muligt. Men jeg kan ikke lave maler- og tømrerarbejde mere. Men Vordingborg Kommune har samtidig givet mig nogle gode hjælpemidler, så mit liv er sgu godt nok nu, ikke. Men en erstatning vil betyde, at jeg vil kunne forsøde min tilværelse, for der er ikke meget at rutte med, når man er på førtidspension, siger Martin Luffe.

Undersøgelse

I Region Midtjylland konkluderede en rapport i april, at regionen i en årrække havde foretaget 47 årlige amputationer, der kunne have været undgået, hvis man havde haft en bedre forebyggende behandling. Formanden for regionsrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), har ikke villet give et bud på, hvor stort tallet er på Sjælland.

Men flere eksperter vurderer, at det efter alt at dømme er mindst lige så mange relativt set som i Midtjylland.

'Jeg vil godt sætte en god flaske rødvin ind på, at der vil være flere unødvendige amputationer pr. 100.000 50-årige i Region Sjælland end i Region Midtjylland,' skriver Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, i en mail.

Alligevel har Region Sjælland ikke som i Region Midtjylland planer om at gennemgå alle amputationssagerne, men kun se på en stikprøve af sager. Det mener Martin Luffe dog, at regionen bør gøre, og det bakker Jes Søgaard op om.

'Jeg vil opfatte det som en skandale, hvis patienter i Region Sjælland ikke får samme ret og mulighed. Jeg har gennem årene været en fortaler for vores fem regioner, omend jeg er begyndt at tvivle. Hvis de enkelte regioner selv kan træffe beslutninger om sådanne retsspørgsmål, så vil det få flere til at tvivle på regionernes politiske eksistensberettigelse,' skriver professoren.

Fredag mødes repræsentanter fra Region Sjælland med Styrelsen for Patientsikkerhed om netop undersøgelsen af patienter, der kan have krav på erstatning.