Skandale-kirurg får hård kritik

For mere end to år siden blev Susanne Arffmann frataget sin autorisation og dermed retten til at udføre plastikkirurgi. Det skete, efter at hun i en lang periode havde været under lup hos myndighederne.

Alligevel valgte hun, som Ekstra Bladet har afsløret, gentagne gange efterfølgende at udføre brystoperationer på flere kvinder.

Nu modtager den udskældte kirurg kritik fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

- Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Susanne Arffmann for hendes manglende sikring af registrering af den nødvendige godkendelse i forbindelse med behandlingen af <****> den 2. maj 2017 i <****>, da speciallægen har overtrådt autorisationslovens § 17, lyder nogle af de hårde ord.

- Det skal desuden indskærpes overfor speciallæge i plastikkirurgi Susanne Arffmann at udvise større omhu i sit fremtidige virke, skriver myndigheden i afgørelsen fra 11. december 2019.

Totalt uansvarlig

Ekstra Bladet kunne i 2017 afsløre, at Arffmann flere gange opererede, efter hun mistede sin registrering. Hun havde oven i købet meldt ud, at hun på grund af en skade havde svært ved at operere.

– Jeg ønsker ikke at medvirke. Det hænger sammen med, at jeg efter en skade i venstre hånd har svært ved at operere – samt at alderen trykker, så jeg er i gang med at sælge klinikken, skrev Susanne Arffmann i 2017 til Ekstra Bladet i en sms.

En af de kvinder, der blev ulovligt opereret af Arffmann var Nathalie Kaae, der fik et chok, da hun fandt ud af, at Susanne Arffmann ikke havde tilladelse til at operere, da hun 21. maj 2017 svingede skalpellen og udskiftede implantaterne i patientens bryster.

Det skete, selvom sundhedsmyndighederne altså flere uger forinden havde sagt stop og frataget hende autorisationen.

- Jeg synes, at hun er totalt uansvarlig. Hun skal bare stoppes, sagde den dengang 28-årige Nathalie Kaae, som oplevede en række række komplikationer og blandt andet blev indlagt på hospitalet med stærke smerter og næsten 41 grader i feber ovenpå operationen.

Tavs tidligere plastikkirurg

Hun var derudover mildest talt utilfreds med resultatet af operationen, som var den anden, Arffmann foretog på hende.

Nathalie Kaae er langtfra alene om at kritisere den nu tidligere kirurg. Adskillige kvinder har i tidens løb henvendt sig til Ekstra Bladet med klager over skamferede bryster efter operationer foretaget af Susanne Arffmann. Du kan læse deres fortællinger og se alle billederne her:

Ekstra Bladet har været i kontakt med Susanne Arfmann for at interviewe hende om disciplinærnævnets kritik. Hun afviser at udtale sig.

