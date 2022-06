Skandale-kro aflyser tradition

Der bliver ingen bålfest til Sankt Hans aften på den skandaleramte Sallingsund Færgekro.

Det meddeler kroen på sin Facebook-side. Ifølge opslaget skyldes aflysningen, at 'flere af de implicerede parter har modtaget ubehagelige trusler'.

Ekstra Bladet kunne søndag afsløre, hvordan ejer af den anerkendte kro og mangeårig samarbejdspartner med kongehuset Jens-Peter Skov i årevis har udsat sine unge, mandlige ansatte helt ned til 16-års-alderen for både seksuelle og psykiske krænkelser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Over for Skive Folkeblad fortæller den 64-årige restauratør, at de ikke tør andet end at aflyse Sankt Hans-traditionen.

- De seneste dage har jeg været udsat for trusler, og der er også andre omkring kroen, der har været udsat for trusler, så vi tør simpelthen ikke gennemføre arrangementet i forhold til sikkerheden for vores personale, siger Jens-Peter Skov til lokalmediet.

Han fortæller også til mediet, at han selv er blevet truet med tæsk.

Selvom selve bålfesten med tale og underholdning er aflyst, vil det dog stadig være muligt at spise grill-buffet på kroen, og selve bålet bliver også tændt 21.30. Det fremgår af Facebook-opslaget.

Artiklen fortsætter under ...

Fyret af kongehuset

Der ville heller ikke været meget at fejre til bålfesten. Efter Ekstra Bladets afsløring om netop Jens-Peter Skov og det, de tidligere ansatte beskriver som seksuelle og psykiske krænkelser har kongehuset tirsdag meddelt, at det ellers mangeårige samarbejde er slut.

- Samarbejdet med Sallingsund Færgekro er ophørt, lyder det således i et kortfattet, skriftligt svar fra kongehuset til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jens-Peter Skov har drevet kroen i 32 år. Foto: Ernst van Norde

Brancheorganisationen for hotel-, restaurations- og turisterhvervet, HORESTA, har nemlig indkaldt til et hastemøde i det faglige udvalg. Det er netop i udvalget, at man godkender lærepladser og trækker godkendelser tilbage igen.

Kunne en tilbagetrækning komme på tale til det her møde?

- Det er jo det, som det faglige udvalg skal drøfte. Men det er klart, at der er en grund til, at vi tager henvendelse til udvalget, og beder dem om at gå hurtigt ind i sagen.

- Nu vil vi starte med at få klarlagt sagens omfang, og så vil det naturlige være at indkalde virksomheden til et dialogmøde, siger uddannelseschef i brancheorganisationen Pia Svane.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs mere om sagen her:

Skandale-kok: Så tæt er han på kongehuset

Mor: - Hofkok forgreb sig på mit barn

Afsløring: Hofkok sexkrænkede drenge i årevis

Hofkokken om elev: - Han var kælent anlag

Lokal om skandalekok: - Man skal holde nallerne for sig selv

Hofkok færdig: Kongehuset afbryder samarbejde