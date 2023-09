Skandale-kro med 12 sure smileyer: - Det giver ingen mening

Ekstra Bladet har besøgt Døstrup Landevejskro, der har fået 12 sure smileyer på to år, og som har været tvangslukket i en periode. Nu er kroen politianmeldt igen

Der er stadig gang i gryderne i det gamle stråtækte hus i landsbyen Døstrup i Sønderjylland.

Døstrup Landevejskro er et idyllisk syn, men bag bindingsværket gemmer der sig et køkken, der har fået kritik igen og igen af Fødevarestyrelsen, og som har været tvangslukket af myndighederne i fire måneder frem til februar i år.

Seks måneder efter genåbningen er kroen igen politianmeldt.

Fødevarestyrelsens seneste fire besøg har budt på fire sure smileyer og blandt andet gamle kødrester på køkkenredskaber, skimmelsvamp i den maskine, som sodavand løber igennem og fødevarer som rejer, der langt havde overskredet sidste salgsdato.

Derfor tog Ekstra Bladet til den lille sønderjyske by for at tale med bestyreren af kroen og høre kunderne, hvorfor de stadig besøger spisestedet.

Døstrup Landevejskro er en central del i den lille by med mindre end 300 indbyggere. Foto: Ernst van Norde

Rigeligt med p-pladser

Det var dog ikke nemt at få en kunde i tale, da der ikke kom en eneste sulten spisegæst i den halvanden time, som Ekstra Bladet befandt sig ved kroen mandag eftermiddag.

Den trafikerede landevej, som passerer gennem Døstrup og forbi den omdiskuterede kro, vrimlede ellers med biler, men kun en enkelt bil drejede ind ved bindingsværk-bygningen.

Det er den daglige leder af kroen, som fortæller, at bestyreren befinder sig i Køge, og at hun i øvrigt ikke vil svare på nogen af Ekstra Bladets spørgsmål.

Malene Eriksen Knudsen bor i Døstrup, hvor de lokale holder sig væk fra kroen, fortæller hun. Foto: Ernst van Norde

Lokale græmmes

Der er ellers mange spørgsmål, der presser sig på, efter Døstrup Landevejskro indenfor de seneste to år har fået hele 12 sure smileyer ud af 14 offentliggjorte kontrolbesøg, oplyser Bente Jarling, der er sektorleder hos Fødevarestyrelsen Sydvest.

Også hos de lokale græmmes man over den landskendte, klamme kro.

- Det har jeg aldrig (spist på kroen, red.), og jeg kunne heller ikke forestille mig at gøre det, siger Malene Eriksen Knudsen, der er fra lokalområdet.

Det er meget få lokale, der stadig bakker op om det centrale spisested i Døstrup. I stedet er det primært turister, der lokkes i fælden, har 34-årige Malene Eriksen Knudsen observeret.

- Jeg håber, der kommer en ny forpagter, og nye folk til at starte det op fra bunden. Så er man ovre alle de sure smileyer, og så vil jeg gerne støtte det, siger hun.

Lars Peter Norman Dam besøger hyppigt Døstrup, men aldrig kroen, fortæller han. Foto: Ernst van Norde

Ødelægger byens ry

Lars Peter Norman Dam, der bor i Tønder, men ofte besøger den sønderjyske flække, forstår ikke, at de kan fortsætte.

- Det giver ingen mening, at man kan få lov til at køre sådan en virksomhed, når man gang på gang ikke kan opretholde en ordentlig standard, siger Lars Peter Norman Dam.

- Det ødelægger jo ryet for Døstrup.

Lars Peter Norman Dam har aldrig spist på kroen og er blevet det kraftigt frarådet af sine kollegaer.

- De siger, at det ikke er godt, at det ikke er sundt at komme derind. Der er slet ikke styr på noget som helst. Det er ulækkert, decideret, fortæller den 34-årige.

Det er kvalmende læsning at dykke ned i kontrolrapporterne af kroen, hvor man kan læse om skimmelsvamp og måneds gamle skaldyr. Foto: Ernst van Norde

Nægter at udtale sig

Ekstra Bladet ringer til kro-bestyreren Hans-Henrik Hjortshøj for at få en kommentar, men det bliver en kort samtale.

Han mener nemlig, at Ekstra Bladets udsendte har chikaneret hans medarbejder, da de stillede hende spørgsmål.

- Det er vores daglige leder, og når I får besked på, at man ikke vil udtale sig, så skal I ikke blive ved. Det er simpelthen dårlig stil, siger Hans-Henrik Hjortshøj, der er mere optaget af, at Ekstra Bladet har stillet kroens daglige leder for mange spørgsmål end at svare på, hvorfor de fortsætter med at risikere kundernes ve og vel.

- Så længe I står og chikanerer folk, så gider jeg ikke, siger han inden røret bliver smækket på.