Skandale: Mickey Mouse skrev under på klima-opråb

11.500 forskere har skrevet under på et klima-opråb. Blandt underskriverne er også rektor Dumbledore fra Hogwarts

I et opråb fra 11.500 forskere, der advarer mod klima-forandringerne, har der sneget sig flere fejl ind. Det viser sig nu, at både Mickey Mouse og rektor Dumbledore fra Hogwarts er blandt de mange underskrivere.

Problemet er, at ingen af dem er levende væsener, men fiktive karakter. Mickey Mouse er en kendt Disney-figur, mens Dumbledore stammer fra Harry Potter-bøgerne.

Det skyldes, at underskriftsindsamlingen også var åben, efter at den var blevet publiceret.

Det skriver Sveriges svar på DR, tv-stationen SVT

Udover Mickey Mouse og Albus Dumbledore var der også en række opfundne navne.

Rektor Albus Dumbledore har også skrevet under på miljø-opråbet sammen med mere end 11.000 andre forskere. (Foto: Polfoto)

SVT har opsøgt William Ripple, en af forfatterne til klima-opråbet. I en mail til de canadiske medier skriver han, at de gennemgik listen inden publiceringen, men at der kan have sneget sig fejl ind på listen.

I en meddelelse på de ansvarlige forskeres hjemmeside, står der, at en administrativ fejl ligger bag problemet.

'I forhold til det store antal personer, der har bakket op omkring den her vigtige deklaration, har en administrativ fejl desværre sluppet et antal fejlagtige navne ind på listen. De tages nu bort. Vigtigheden af støtten fra forskningsverden er uforandret. Vi har i skrivende stund taget 34 navne væk fra den oprindelige liste. Flere af dem var dubletter.'