Skandale-sag: Kvinde fødte forkerte børn

Et amerikansk par, der har fået hjælp af kunstig befrugtning, har fået to forkerte børn. Nu anklager de fertilitetsklinikken bag graviditeten

Mulighederne bliver stadig flere for par, der ikke selv er i stand til at få børn.

Alligevel har to amerikanere med asiatisk oprindelse været udsat for et sandt mareridt, da de for nylig blev forældre til to drenge efter kunstig befrugtning.

Parret konstaterede, at de to drenge overhovedet ikke var af asiatisk afstemning.

De har derfor nu lagt sag an mod fertilitetsklinikken, der var ansvarlig for graviditeten, for at have byttet rundt på dna'en.

Det skriver BBC.

Afsiger forældremyndighed

Ifølge sagsanlægget har dna-prøver allerede bekræftet, at børnene ingen relation har til de to forældre, hvorfor de også har afskediget forældremyndigheden.

Børnene er kommet til ved hjælp af reagensglasbefrugtning, hvor kvindens æg bliver befrugtet med mandens sæd i et reagensglas og derefter indsat i livmoderen.

Ifølge forældrene selv, der er omtalt som AP og YZ i sagsanlægget, forsøgte de at blive gravide i adskillige år.

De har brugt mere end 650.000 kroner på udgifter i forbindelse med kunstig befrugtning.

Ingen kommentar

Allerede før 30. marts, hvor de to drenge kom til verden, var der mistanke om, at noget kunne være noget galt.

Her kom det som en overraskelse, at parret kunne forvente drenge, da lægerne ellers havde sagt, at man ikke havde brugt mandlige embryoner i behandlingen.

Et embryon er forstadiet til et foster.

Efter sigende var lægernes svar imidlertid, at testen kunne tage fejl, og at man i sidste ende stadig kunne få en pige.

Det er stadig uvist, hvad der er sket med de embryoner, der skulle have været opsat i moren.

BBC har forsøgt at få en kommentar fra CHA Fertility, der er den anklagede virksomhed i sagen, uden held.