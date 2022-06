Skandale-sag vokser: Direktør fik million-aftale trods muligt lovbrud

Notat afslører: Advokat advarede om mulig kriminalitet i Nuuk-kommunen Sermersooq. To dage efter fik den ansvarlige kommunaldirektør over en million kroner i en hemmelig fratrædelsesaftale

Mandag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en af hovedpersonerne i en kæmpe boligskandale i Nuuks kommune fik lommerne fyldt, da han indgik en fratrædelsesaftale med kommunen sidste år.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at en advokat advarede om direktørens mulige lovbrud allerede to dage, inden aftalen blev underskrevet.

Der er tale om tidligere kommunaldirektør i Sermersooq Kommune Lars Møller-Sørensen, der 5. juli fik over 1,3 mio. kroner i fratrædelsesgodtgørelse.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et advokatnotat, der er dateret 3. juli. Og her beskyldes selvsamme Lars Møller-Sørensen for at have indgået en potentielt ulovlig aftale med et selskab, der brugte kommunen som sin egen 'pengemaskine' og hev over 2.7 mio. kroner ud af kommunekassen.

Advokatens advarsel kom to dage, inden borgmester Charlotte Ludvigsen underskrev kommunaldirektørens millionaftale. Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix

Notatet med den alvorlige kritik af kommunaldirektøren er altså dateret blot to dage, før selvsamme fik en stor pose skattekroner, da han fratrådte sin stilling.

Den voksende sag om boligskandalen i Nuuk har allerede haft den konsekvens, at borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) sidste uge valgte at trække sig, fordi kommunalbestyrelsen ikke længere har tillid til hende.

Og med det nye advokatnotat tager sagen en ny drejning, der igen sår tvivl om den afgående borgmesters viden om de mange møgsager.

Pligtforsømmelse og politianmeldelse / Brugte kommunen som en 'pengemaskine'

Omdrejningspunktet for kritikken er en aftale fra november 2019 mellem kommunen og et lokalt selskab fra Grønland, der skulle levere ydelser til et af kommunens boligselskaber.

Kommunen nåede at betale 2.780.000 kroner til selskabet, men advokaten vurderer i sit notat til kommunen, at de aftalte ydelser aldrig fandt sted. Han beskriver aftalen som en 'konstruktion der er egnet til at hive penge ud af kommunen'.

Tidl. kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen indgik aftale med virksomhed, der beskyldes for at hive penge ud af kommunen. Foto: Leiff Josefsen

Det var Lars Møller-Sørensen, der underskrev aftalen, og ifølge advokaten har han dermed begået en så 'grov' og 'forsætlig' pligtforsømmelse, at der kan have været grundlag for både en politianmeldelse for mandatsvig og bortvisning fra kommunen.

Selskabet skulle ifølge aftalen have modtaget op til 10 mio. kroner frem til 2023, men kommunen ophævede kontrakten med selskabet i juli.

Virksomheden har derfor stævnet kommunen med et erstatningskrav på over seks mio. kroner, fremgår det af et bilag fra et møde i kommunens økonomiudvalg.

Det fremgår også, at den mystiske aftale med selskabet netop er årsag til, at Lars Møller-Sørensen rent faktisk blev politianmeldt af kommunen i oktober.

Professor: Utænkeligt, at kommunen ikke vidste det

Det er den nu afgående borgmester Charlotte Ludvigsen, der underskrev Lars Møller-Sørensens fratrædelsesaftale 5. juli.

Det fremgår ikke af advokatnotatet, om borgmesteren på det tidspunkt kendte til notatets indhold.

Men ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh er det 'utænkeligt', at kommunen ikke har kendt til advokatnotatet eller undersøgelsen, der ledte op til det.

Det siger han til det grønlandske medie Sermitsiaq, der også er i besiddelse af advokatnotatet.

Her påpeger han også, at kommunen på grund af sagens alvor kunne have overvejet at bortvise Lars Møller-Sørensen uden en fratrædelsesaftale.

Der er dog den risiko, at kommunen kunne have tabt en retssag mod kommunaldirektøren og blevet tvunget til at betale mere end den nuværende fratrædelsesaftale til kommunaldirektøren, siger Per Nikolaj Bukh til mediet.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, om borgmester Charlotte Ludvigsen kendte til advokatnotatet og dets kritiske indhold, da hun skrev under på fratrædelsesaftalen med Lars Møller-Sørensen. Men det afviser hun at svare på med henvisning til, at det er en personalesag.

Lars Møller-Sørensen, der også er hovedperson i en lang række andre skandaler, ønsker ikke at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.