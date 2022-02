Skandale-skole afsløret: Nu smækkes kassen i

Ved du noget? Skriv til lve@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Nettet strammes nu om foreningen Danske Skoleelever, efter at Ekstra Bladet i den seneste uge har afdækket en række kritisable forhold i organisationen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK, red.) oplyser således i et svar til Ekstra Bladet, at foreningen underlægges et reelt tilsyn fra myndigheden, og samtidig tilbageholdes offentlige midler.

- Styrelsen kan endvidere oplyse, at Børne- og Undervisningsministeriets tilskud til Danske Skoleelever foreløbig er tilbageholdt, indtil tilsynet med foreningen er afsluttet, oplyser styrelsen i et svar til Ekstra Bladet.

Udnytter unge og hæver millionløn

Ekstra Bladet har gennem de seneste uger kunnet fortælle, hvordan Danske Skoleelever i årevis har ladet sine frivillige mindreårige knokle op mod 80 timer om ugen og har ladet selvsamme besvare opkald fra voldsramte og selvmordstruede børn på den offentligt finansierede Elevtelefon.

Danske Skoleelevers hovdesæde på sindalsvej i Risskov ved Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Samtidig har sekretariatschef Robert Holst Andersen selv indkasseret en personlig milliongage efter forhandlinger med foreningens børn.

Tilbageholdt lønoplysninger

STUK anmodede på baggrund af flere bekymrede henvendelser Danske Skoleelever om at redegøre for en række økonomiske og organisatoriske forhold i foreningen i november.

Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet fortælle, har Danske Skoleelever i den forbindelse ad flere omgange forsøgt at tilbageholde oplysninger om Robert Holst Andersens løn.

Sidenhen har styrelsen afholdt møder med blandt andre repræsentanter fra Danske Skoleelevers mindreårige bestyrelse.

- På baggrund af de indhentede oplysninger og de afholdte møder har styrelsen 7. februar indledt et egentligt tilsyn med Danske Skoleelever, der vil omfatte yderligere undersøgelser og vurderinger af de forhold, der er peget på i henvendelserne til styrelsen og som også er omtalt i pressen, oplyser STUK.

Danske Skoleelevers sekretariatschef, Robert Holst Andersen, oplyser i en mail, at man tager positivt imod henvendelsen fra styrelsen.

'Hos DSE har vi et godt og åbent samarbejde med alle relevante myndigheder. Vi tager derfor positivt imod henvendelsen fra STUK og ser frem til en konstruktiv dialog.'