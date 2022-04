Skandale-skole i nye problemer

Foreningen Danske Skoleelever har siden februar været under lup af Undervisningsministeriet, der samtidig har smækket kassen i, efter at Ekstra Bladet har afsløret en række problematiske forhold.

Og nu involveres Erhvervsministeriet også i kulegravningen.

Det skyldes, at Danske Skoleelever sidste år etablerede skolefotofirmaet MER'foto som et datterselskab.

Undervisningsministeriets tilsynsenhed, STUK, har derfor rådført sig hos Erhvervsministeriet i forhold til, om MER'foto har en konkurrencefordel på det private marked, idet Danske Skoleelever hvert år modtager millioner af offentlige kroner i støtte.

Siden 2015 har Danske Skoleelever modtaget 54 millioner kroner fra Undervisningsministeriet.

Sag om ulovlig statsstøtte

'Primo 2021 blev Elevholding omdøbt til MER’foto, hvis formål er at drive skolefotofirma - i direkte konkurrence med andre private udbydere af skolefotos. Oprettelsen af MER’foto er godkendt af DSEs bestyrelse, som udelukkende består af umyndige,' skriver tilsynsenheden til Erhvervsministeriet som baggrund for sagen.

Herefter blev der 15. marts holdt et møde mellem Undervisningsministeriet og Erhvervsministeriet, og af et mødereferat fremgår det, at det var Erhvervsministeriet statsstøttechef, Preben Sandberg Pettersons, 'umiddelbare vurdering er, at det ikke kan udelukkes, at der er tale om ulovlig statsstøtte til MER’foto.'

På mødet blev det samtidig diskuteret om, hvorvidt Konkurrencestyrelsen skulle gå ind i sagen.

Konkurrencestyrelsen ønsker imidlertid ikke at oplyse, om man sidenhen er gået ind i sagen, og Danske Skoleelever skriver i mail, at man ikke er bekendt med, at styrelsen har indledt en undersøgelse af MER'foto.

Artiklen fortsættes under billedet...

Danske Skoleelevers øverste administrative leder, Robert Holst Andersen. Foto: Danske Skoleelever

'Ugentlig arbejdstid på 80 timer'

Derudover har Arbejdstilsynet i slutningen af marts truffet tre afgørelser, der pålægger Danske Skoleelever at rette op på arbejdsforholdene hos de unge.

Blandt andet kræver tilsynet, at de unge frivillige fremover ikke må arbejde mere end otte timer dagligt, de skal have mindst 12 timers hvile i døgnet, og så skal de unge have to sammenhængende fridøgn i hver periode på syv døgn.

Arbejdstilsynets påbud kommer efter, at Ekstra Bladet tidligere på året kunne fortælle, hvordan flere tidligere frivillige stod frem og talte om regulær udnyttelse og en ugentlig arbejdstid på helt op 80 timer.

En af dem er Bjørn Otto Juhl Hansen, som forlod Danske Skoleelever i efteråret.

- I de første uger var vi på en sommerlejr, hvor vi skulle lære at hverve og skrive taler, så vi kunne holde politiske oplæg. Det endte med at være dage, hvor jeg arbejdede fra klokken syv til langt ud på natten, og der blev søvnmanglen så voldsom for flere af os, at vi gik ud og tog powernaps på toilettet ved at lægge os rundt om toiletkummen. Jeg sagde til mig selv, at det nok skulle blive bedre, men det gjorde det overhovedet ikke.

Retter ind

Ledelsen hos Danske Skoleelever oplyser i en mail til Ekstra Bladet, at man tager Arbejdstilsynets kritik alvorligt.

'Danske Skoleelever har hele tiden fokus på at skabe de bedst mulige rammer for vores fantastiske sekretariatsfrivillige, og alle i DSE, fra bestyrelsen til de ansatte, arbejder sammen om at skabe den rette balance mellem passion og frivilligt arbejde. Danske Skoleelever tager Arbejdstilsynets påbud meget alvorligt og har derfor straks efterkommet påbuddene til fulde, ligesom vi er i en konstruktiv og positiv dialog med Arbejdstilsynet, som vi allerede har afholdt vejledningsmøde med,' lyder det.

Ifølge Danske Skoleelever vil påbuddene dog ikke få konsekvenser for, hvordan foreningens arbejde organiseres.

'Formandskabet og den ansatte ledelse arbejder hele tiden på at sikre at alle regler efterleves, og påbuddene får ingen konsekvenser for DSEs arbejde og indsats fremadrettet.'