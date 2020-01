Skandale-tandlæge opererede patient på hoverboard

Tandlægen er blevet kendt skyldig i en lang række forhold, herunder at trække en tand ud, mens han stod på hoverboard

En amerikansk tandlæge er blevet kendt skyldig i i alt 46 forskellige forhold, herunder at udsætte sine patienter for fare, fusk med offentlige tilskud og ulovlig tandlægepraksis, skriver CNN.

Tandlægen, Seth Lookhart, blev blandt andet kendt skyldig i at have foretaget en tandudtrækning på en uvidende og bedøvet patient, mens han stod på et hoverboard. Hændelsen, der fandt sted i 2016, blev filmet og sidenhen delt med mindst otte af tandlægens bekendte.

I 2017 åbnede staten Alaska en sag mod Lookhart for 'ulovlige tandpleje-handlinger', da man ikke mente, at hans praksis levede op til professionelle kriterier. I den forbindelse blev hans autorisation suspenderet.

Forsvarer: Idiotisk opførsel!

Under retssagen i Anchorage Superior Court har den 34-årige tandlæges forsvarer, Paul Stockler lagt sig fladt ned og undskyldt for sin klients 'idiotiske' opførsel.

- I skal vide, at jeg, som hans advokat, undskylder for, hvad han gjorde på det hoverboard.

- Det er uacceptabelt, og jeg kan forsikre jer om, at da jeg gik med til at repræsentere ham, fortalte jeg ham direkte, hvad jeg synes om ham og det, han har gjort. Det, tror jeg, var nødvendigt, udtalte forsvareren under retssagen.

Seth Lookhart blev også kendt skyldig i fusk med forskellige former for patienttilskud for mindst 35.000 dollars, svarende til omtrent 235.000 kroner.

Dommer Michael Wolverton mente, at beviserne mod Lookhart var 'overvældende', og tandlægen har angiveligt selv sørget for at levere beviserne.

I sms-beskeder til en ven pralede han nemlig med, hvordan han fuskede med tilskuddene, og at 'ingen nogensinde ville opdage det, medmindre de stod lige ved siden af'.

Strafudmålingen i sagen er sat til at finde sted 30. april.