Skandaleformand i stor pensionsfest

Det har været en turbulent tid for den nu detroniserede 3F-formand Per Christensen. Han kan dog lune sig ved tanken om en nærmest forgyldt pensionstilværelse.

Per Christensen har nemlig en særlig lukrativ pensionsordning, der sikrer ham halvdelen af sin nuværende løn resten af livet. Det svarer til omkring 415.000 kroner om året. Og det er vel at mærke ud over folkepensionen, ATP og eventuelt egen private pensionsopsparing.

Det oplyser 3F til Ekstra Bladet.

Til sammenligning kan man maksimalt få udbetalt 348.897 kroner om året før folkepensionsalderen, hvis man har været minister i mere end otte år.

Afskaffet

Per Christensens pensionsordning stammer fra hans tid i fagforeningen Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), som senere blev slået sammen til 3F.

Pensionsordningen blev afskaffet i 1998, netop fordi den var så lukrativ. Men Per Christensen er stadig tilknyttet ordningen, fordi han startede i SiD allerede i 1995 og har været i fagbevægelsen siden.

Per Christensens nuværende løn er på 67.262,71 kroner, fremgår det af 3F's hjemmeside. Det er altså halvdelen af dette beløb, der resten af livet kan komme til at fylde formandens lommer hver eneste måned.

Dobbeltliv: Ingen betydning

Per Christensen stoppede som formand 25. januar, efter B.T. afslørede formandens omfattende dobbeltliv. Men sagen har ifølge 3F ingen betydning for formandens pensionsgoder.

'Der er intet i forløbet omkring Per Christensens fratræden som forbundformand, der har betydning for eller ændrer på pensionsordningen', oplyser Flemming Sørensen, formand for 3F's lønudvalg, i en mail til Ekstra Bladet.



Konstituret formand i 3F, Tina Christensen udtaler sig i videoen her om Per Christensens afgang.

Pamper-lejlighed og 800.000 ud ad døren

Selvom 3F's hovedbestyrelse har besluttet, at Per Christensen skulle stoppe som formand, modtager han stadig fuld løn frem til kongressen i september, hvor 3F skal vælge ny formand.

Indtil da får formanden omkring 800.000 kroner udbetalt. Og efter den officielle fratrædelse kan Per Christensen så vælge at trække sig tilbage og nyde godt af en pensionsordning, de fleste kun kan drømme om.

3F oplyser, at den 64-årige Per Christensen har haft mulighed for at aktivere ordningen, allerede fra han fyldte 63, og Per Christensen beslutter nu selv, hvornår han vil aktivere ordningen.

Men goderne stopper ikke her. Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Per Christensen - på trods af skandalen - kan blive boende i den attraktive lejlighed i København, han fik adgang til gennem Arbejdernes Landsbank, hvor han har siddet i bestyrelsen.