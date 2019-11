Skandalelæge må fortsat omskære drengebørn

Selvom det ifølge myndighederne var uforsvarligt, kan den udskældte kirurg Said El-Batran fortsætte med at foretage omskæringer.

Retten i Odense har tirsdag besluttet ikke at give myndighederne medhold i retssagen, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har forsøgt at fratage ham retten til nogensinde igen at omskære drengebørn.

I 2016 fik han to års forbud mod at omskære.

Forinden afslørede et tilsyn på hans klinik flere kritisable forhold. Blandt andet var der i klinikken et operationsleje, der blev brugt som spisebord, klistret gulv og ingen adgang til rindende vand, skriver avisen Danmark.

Allerede i 2009 blev overlægen berygtet, da det kom frem, at han havde omskåret mellem 15 og 20 drenge i kontorlokalerne til det muslimske trossamfund i den norske by Kristiansand.

Efterfølgende kunne Ekstra Bladet fortælle, at skandalelægen var tvunget på afspadsering, efter at to personer var døde som følge af lægelige fejl.

Det første dødsfald var et foster, der døde, da moderen havde haft svangerskabsforgiftning, hvilket Said El-Batran ikke opdagede.

Det andet dødsfald var en kvinde, der døde efter en operation for tarmslyng.

De to andre tilfælde handlede om omskæring af en dreng og fedtsugning af en kvinde.

Said El-Batran er overlæge på kirurgisk afdeling på sygehuset i Aabenraa, hvor han har været ansat nogle år. Tidligere har han haft en privat klinik. Den første kritik stammer fra tiden med privatklinik.