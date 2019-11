Skandalen fortsætter: Politiets ledelse blev advaret allerede i 2010

Ni år før skandalen om fejl i politiets brug af teledata begyndte at rulle, advarede en medarbejder den øverste ledelse i Rigspolitiet om alvorlige problemer i den enhed, der håndterede teledata.

Det fortæller den nu tidligere medarbejder til Information.

Oplysningen understøttes af notater fra dagbøger og en mailkorrespondance, som Information har set.

- Jeg kunne allerede dengang levende forestille mig, at det her kunne bringe nogle uskyldige mennesker i fængsel, siger den tidligere medarbejder i Rigspolitiet Jørn Holm-Pedersen til avisen.

De nye oplysninger kommer, efter at Rigsadvokaten tidligere på måneden besluttede at udvide undersøgelsen af afsluttede straffesager, hvor teledata har indgået, til at gå tilbage til 2010.

Tidligere har den kun omfattet sager fra 2012 og frem.

Jørn Holm-Pedersen kontaktede i 2010 sin leder i Nationalt Efterforskningsstøttecenter (NEC) for at gøre opmærksom på en række problemer ved politiets teledata.

- Jeg bad dig forleden dag om at 'gøre et eller andet' for at få Telecenterets håndtering af teledata på sporet igen. Jeg er bange for, at det er for sent, skrev Jørn Holm-Pedersen i en mail.

Telecenteret er den enhed i Rigspolitiet, der på begæring fra efterforskere i de enkelte politikredse indhenter teledata fra teleselskaberne.

Det er i Telecenteret, at de store problemer med databehandling, der er omdrejningspunktet i den aktuelle sag, har fundet sted.

Ud over tekniske problemer advarede Holm-Pedersen om, at medarbejderne i afdelingen ikke havde den nødvendige viden om brug af teledata.

Hans leder lovede at afholde et møde, men da intet var sket efter et par måneder, sagde Jørn Holm-Pedersen op. Han videresendte derefter sin advarsel til rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Heller ikke Rigspolitichefen vendte tilbage.

I en skriftlig kommentar til Information oplyser Jens Henrik Højbjerg, at han videresendte Jørn Holm-Pedersens mail til den daværende leder af Politiområdet, som Telecenteret hører under.

Adspurgt om Rigspolitiet foretog sig noget konkret baseret på Jørn Holm-Pedersens advarsel, svarer politiets presseafdeling:

- Der er tale om forhold, der ligger ni år tilbage i tiden, men Rigspolitiet har løbende forsøgt at optimere arbejdet i Telecenteret. Udfordringerne i den forbindelse er beskrevet i redegørelsen.