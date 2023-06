Skandalen vokser: Kræftpatienter har ventet for længe i flere regioner

I flere regioner har der over et halvt år været forløb, hvor kræftpatienters rettigheder om ventetid ikke er overholdt.

Det viser redegørelser fra regionerne, som er afleveret til Sundhedsstyrelsen.

Redegørelserne omhandler fjerde kvartal sidste år samt første kvartal i år.

Her fremgår det, at kræftpatienter flere gange er blevet behandlet for sent.

Men det er ikke i alle tilfælde, hvor reglerne ligefrem er overtrådt.

I Region Hovedstaden har man fundet 470 forløb, hvor tidsfristerne ikke er overholdt.

Langt størstedelen er blevet informeret om og har accepteret de længere ventetider.

I 46 tilfælde er reglerne om maksimale ventetider ikke overholdt. Om det betyder, at de ikke er informeret om deres rettigheder, om de er blevet informeret, men ikke har accepteret det, eller om der har været andre omstændigheder, er uklart.

I Region Midtjylland har der været flere forløb, hvor reglerne ifølge regionen ikke er overholdt.

Det var her, sagen i første omgang udsprang fra, da DR bragte historier om for lange ventetider for mave- og tarmkræftpatienter på Aarhus Universitetshospital.

Rapporten, der er offentliggjort fredag, viser også kapacitetsudfordringer på afdelinger for dem med kræft i urinveje, bryster og kvindelige kønsorganer.

I alt har regionen indberettet 47 overskridelser af reglerne til Sundhedsstyrelsen.

I Region Syddanmark viser rapporten, at 81 kræftpatienter er blevet opereret for sent.

Men i 79 af tilfældene er patienterne blevet oplyst om det og har modtaget en tid senere end den maksimale ventetid på 14 dage, som de har accepteret.

Regionen vurderer, at der i alt er tale om to tilfælde, hvor ventetiden var mere end 14 dage, og hvor patienterne ikke er oplyst om deres rettigheder. Dermed er reglerne i disse forløb overtrådt, vurderer regionen.

Nogenlunde samme billede tegner sig i Region Nordjylland.

Her er reglerne ifølge regionen overtrådt i 6 ud af 125 patientforløb. Her har patienterne ventet i en til fem dage for meget.

Regionernes redegørelser kommer i forlængelse af en genopretningsplan på kræftområdet, som sundhedsminister Sophie Løhde (V) lancerede i foråret.

Alle landets fem regioner skal aflevere en rapport til Sundhedsstyrelsen. Men foreløbig er det de fire regioner, som har offentliggjort dem.