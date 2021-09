Skandalepsykolog bliver væk fra retten: Melder sig syg uden lægeerklæring

For andet retsmøde i træk melder psykologen Michael Adam Guul sig syg. Han skulle ellers have afgivet sin længe ventede forklaring tirsdag

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Tirsdag formiddag skulle Michael Adam Guul have siddet på anklagebænken ved Retten i Aarhus.

Her er psykologen tiltalt for at have udsat sin tidligere elev, kæreste og sekretær Sophie Madsen for vold, trusler og afpresning, som Ekstra Bladet i en række artikler har afdækket.

Ved sagens første retsmøde i maj havde Michael Adam Guul meldt sig syg og dukkede derfor ikke op.

Tirsdag gentog historien sig så. Michael Adam Guuls sygemelding skete dog, uden at han kunne fremvise en lægeerklæring, selvom den skal være sendt til retten, før retssagen indledtes.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Adam Guul og hans tidligere studerende og ekskæreste Sophie Madsen skulle begge afgive deres forklaringer i sagen tirsdag. Kun Sophie dukkede op. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forvirring i retten

Klokken ni gik dørene op, men i retslokale 13 på anden sal i retsbygningen i Aarhus sad ingen Michael Adam Guul og ventede på dommeren. Han skulle ellers have afgivet sin forklaring i sagen.

Den tiltalte har i flere omgange opfordret medierne til netop at følge retssagen, idet han påstår, at dokumentation, der taler hans sag, vil blive fremlagt her.

I stedet kunne forsvarer Tobias Engby forklare, at hans klient var syg og forsøgte at fremskaffe en gyldig lægeerklæring, men at det først kunne lade sig gøre senere på dagen.

Det skabte protest hos anklager Rasmus Thisted, der mente, at retssagen skulle fortsætte med Sophie Madsens forklaring, hvilket dommeren efter en kort pause gav medhold i.

Black Army-trussel

Herefter fortalte en tydelig mærket, men rolig Sophie Madsen om et utal af ubehagelige oplevelser, der førte til trusler, vold og afpresning mod hende.

Blandt andet om en episode, hvor hun blev truet med at få en flok Black Army-medlemmer sendt efter sin familie.

- Hvis jeg ikke gav ham 30.000 kroner, ville de slå hjernen ud på min lillesøster, sagde hun i retten om en af de første konkrete trusler fra Michael Adam Guul, der ifølge hende havde tabt en stor sum penge, som han ville have fra Sophie Madsen efter et mislykket kasinobesøg i april 2017.

Onsdag skal der efter planen afgives dom i sagen. Det er dog ikke sikkert, at det kommer til at ske, eftersom Michael Adam Guul ikke mødte op tirsdag.

Anklageren går efter ubetinget fængselsstraf til psykologen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...



Podcastserie: I de forkerte hænder I dokumentarserien 'I de forkerte hænder' kommer du tæt på psykologen og hans indgribende rapporter, der har været med til at få børn tvangsfjernet. Lyt til alle afsnit her eller der, hvor du normalt lytter til podcasts.

Fup-rapporter

Psykolog Michael Adam Guul har været under heftig kritik, efter Ekstra Bladet har bragt en række afsløringer om hans arbejde.

Det fik i juli Ankestyrelsen til at opfordre alle kommuner til at undersøge de sager, hvor Michael Adam Guul har spillet en rolle.

Michael Adam Guuls undersøgelser har haft afgørende betydning i familiesager, og kommuner har blandt andet brugt hans rapporter til at vurdere, om børn har skullet tvangsfjernes eller ej. I flere tilfælde har forældre mistet deres børn.

Læs mere herunder.