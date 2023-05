Skandaleramt supersygehus ramt af rust: 'Vi er nødt til at handle'

Byggeriet af supersygehuset i Aalborg Øst - Nyt Aalborg Universitetshospital går superdårligt.

Det er allerede forsinket seks år og er indtil videre blevet 1,4 milliarder kroner dyrere end forventet. Men det stopper ikke her.

Senest er det nemlig kommet frem, at man har konstateret rust og gennemtæring i mange kilometer vandrør på sygehuset.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Fundet er gjort ved stikprøver på brugsvandsinstallationen, og Region Nordjylland har efterfølgende fået bekræftet, at der er stor risiko for lækager.

Omfanget kendes ikke

Hvis der ikke gøres noget nu, kan rusten få yderligere betydning for den i forvejen skæve tidsplan, og det har fået regionen til at reagere, skriver de i pressemeddelelsen.

- Vi har ikke købt et hospital med utætte vandrør, så det er klart, at vi handler på det, og nu har vi mistet tålmodigheden efter lang tids dialog med entreprenøren og de involverede parter, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V) i pressemeddelelsen.

Det er Bravida Danmark A/S, der har udført installationen, men de har nægtet at være ansvarlig for skaderne. Foto: René Schütze.

Ifølge Region Nordjylland drejer det sig om cirka 36 af i alt 55 kilometer vandrør fordelt på fire forskellige bygninger.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange af de 36 kilometer rør der skal udskiftes.

- Vi kan ikke tage ansvar for at vente længere, end vi allerede har ventet. Jo længere tid der går, jo større er risikoen for, at det får store følgeskader og uoverskuelige konsekvenser. Vi kan eksempelvis ikke have, at der i værste fald sker lækager, der gør, at vi efterfølgende må lukke for eksempel akuthuset, operationsstuer etc., når vi tager imod patienter på det nye hospital. Det skal derfor håndteres, så vi kan komme videre, siger Mads Duedahl.