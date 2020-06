Skandalesag: Styrelse tjekkede ikke centralt dokument

VED DU NOGET? TIP Ekstra Bladets journalister på MR@eb.dk

Da Udlændingestyrelsen efter hele fire år fik formastet sig til et tilsyn med, hvordan flere hundrede millioner skattekroner blev brugt, fik den en ubehagelig overraskelse.

Kontrollen med dens inventar, som en betroet medarbejder var ansvarlig for fra 2012-2018, sejlede. Alligevel gjorde styrelsen sig ikke just store anstrengelser for at undersøge ægtheden af et helt centralt dokument, kan Ekstra Bladet mandag afsløre.

Ved styrelsens tilsyn konstaterede den nemlig, at der ifølge en oversigt lavet af den betroede medarbejder manglede opgørelser over inventar for over en fjerdedel af asylcentrene.

Det selvom det udtrykkeligt fremgår af kontrakter, at der skulle føres lister over, hvilket inventar der var på asylcentrene, samt hvor meget inventar der blev kasseret.

Kan være fabrikeret

Men selvom det her måtte stå klart for styrelsen, at kontrollen med millionerne var skidt kørende, bad den aldrig om at få de inventarlister, som kommunen hævdede at have udarbejdet.

Det har styrelsen bekræftet, og dokumentet kunne altså reelt være fabrikeret, eller listerne kunne være udført på en ubrugelig måde.

På den baggrund har styrelsen ikke overholdt reglerne, mener Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- I den situation er der et krav om, at man undersøger det nærmere, vil jeg sige. Især når de (styrelsen, red.) får en indikation af, at noget ikke er, som det skal være. Der er jo et grundlæggende krav til, at myndigheder fører en rimelig kontrol med, at deres penge går til det, som de skal og må gå til, siger professoren.

Den betroede medarbejder, en kvinde på 57 år med initialerne 'GC', indkøbte fra 2012 til 2018 ydelser og inventar for 218 millioner kroner på vegne af Udlændingestyrelsen.

Kærestepar havde frit spil Havde Udlændingestyrelsen undersøgt sagen og overholdt den kontrakt, som den selv udformede, havde man måske fundet flere af de mistænkelige forhold, som Ekstra Bladet har afdækket om en 57-kvinde med initialerne 'GC'. Både hos Forsvarets Ejendomsstyrelse og Jammerbugt Kommune stod hun i spidsen for opgaven med at indkøbe og fordele inventaret på asylcentrene - altså bruge Udlændingestyrelsen mange millioner. Ekstra Bladet har blandt andet afsløret, at hun betalte sin kærestes firma millioner for leje af hans lagerejendom - en leje, der efter alt at dømme var en overpris. Udlændingestyrelsen har aldrig besøgt lageret og har alene udbetalt pengene på baggrund af et enkelt tal i en tabel. GC's kæreste fik også del i Udlændingestyrelsens penge ved at sende fakturaer til et transportfirma, som så opkrævede pengene for ham hos Jammerbugt Kommune. Et firma, der på fem år fik ordrer for over 25 millioner. Da alle møbler, vaskemaskiner og skabe skulle sælges på auktion i 2018, da en række asylcentre skulle lukkes, lykkedes det GC's kæreste at købe for 300.000 kroner med insiderviden. Han havde som den eneste byder adgang til det lager, hvorfra tingene blev solgt. Men intet af dette har Udlændingestyrelsen eller de to myndigheder undersøgt. Vis mere Luk

Manglende registreringer

Indkøbene foretog den 57-årige kvinde først som ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og senere Jammerbugt Kommune, der varetog opgaven på vegne af Udlændingestyrelsen.

Det var altså styrelsens penge, hun brugte, og derfor havde styrelsen et ansvar for at holde bare lidt øje med, om der var styr på dens inventar i Forsvaret og kommunen.

Men det gjorde styrelsen altså ifølge flere eksperter ikke i tilstrækkelig grad.

Sagens kerne er et kontrolbesøg, som styrelsen foretog på det lager, som husede inventar i slutningen af 2016. På det tidspunkt havde den 57-årige kvinde været ansvarlig for inventaropgaven i fire år, og først her konstaterede styrelsen blandt andet, at 'inventarregistreringer på en række områder kan forbedres'.

Til grund for den konklusion lå blandt andet, at styrelsen bad om at få fremsendt en oversigt over, på hvilke asylcentre der var blevet registreret inventar.

På oversigten, der blev sendt til styrelsen, manglede hele 19 ud af 73 asylcentre i drift, ligesom der ved flere af de centre, som fremgik af oversigten, også manglede at blive udført lister.

Professor: Vil være det normale

Det undrer derfor også Per Nikolaj Bukh, professor i offentlig økonomistyring ved Aalborg Universitet, at Udlændingestyrelsen ikke bad om at se de inventarlister, som kommunen hævdede var lavet.

- I en situation som denne vil det normale være, at man beder om at se listerne for at kunne føre et kvalificeret tilsyn, siger Per Nikolaj Bukh, der understreger, at der kunne være særlige situationer, hvor det ikke ville være nødvendigt at se inventarlisterne.

Ekstra Bladet har spurgt styrelsen, om dens medarbejdere ved tilsynet på lageret gennemgik alle listerne, men det har styrelsen ikke ønsket at svare på.

Det tyder dog på, at det ikke skete. Af tilsynsrapporten fremgår det nemlig, at styrelsen rykkede Jammerbugt Kommune, efter at den havde været på besøg på lageret, for at fremsende en 'revideret' oversigt over udførte inventarlister.

En oversigt, som den formentlig aldrig modtog - styrelsen har i hvert fald ikke kunne finde den og har ikke registreret den på sagen.

Risiko for svindel

Hvis der ikke har været ført inventarlister, eller hvis inventarlisterne har været mangelfulde, øger det risikoen for svindel, fortæller Per Nikolaj Bukh.

- Det fremstår på alle måder, som om Jammerbugt Kommune ikke har udfyldt inventaropgaven fyldestgørende. Om man har været tilstrækkelig sparsommelig med statens inventar, kan jeg også være bekymret for. Man ved fra private virksomheder, der går konkurs, at inventar ofte forsvinder.

Udlændingestyrelsen: Spørg de andre

Ekstra Bladet har fremsendt adskillige spørgsmål til Udlændingestyrelsen, men dem har styrelsen ikke villet svare på. I stedet har styrelsens direktør, Niels Henrik Larsen, sendt en kommentar på mail.

Her afviser han, at styrelsen ikke levede op til sin forpligtelse om at føre tilsyn med inventaropgaven.

'Den praktiske eksekvering af leverancer af inventar har styrelsen efter aftale haft overdraget til to andre myndigheder.'

'Disse myndigheder har internt skullet administrere i forhold til egne ansatte, egne myndighedsforpligtelser og eget ledelsesansvar mv., og styrelsen må naturligvis henvise til disse myndigheder vedrørende deres interne forhold,' skriver han.

Forklaringen på, at der var rod med inventarlisterne, kan ifølge direktøren skyldes, at der var travlt.

'Det kan derfor ikke udelukkes, at der har været perioder, hvor disse opgaver har fyldt så meget, at det kan have haft indflydelse på, om man samtidig fik sikret den optimale skriftlighed om alle formalia mv.,' skriver han.

Samtidig anerkender Niels Henrik Larsen dog, at der er tegn på, at styrelsens midler kan være blevet misbrugt.

'Ekstra Bladet har i de seneste måneder afdækket en række forhold, der indikerer, at der kan være sket snyd med opgaver, som andre myndigheder og en privat virksomhed har udført for Udlændingestyrelsen.'

Udlændingestyrelsen er ifølge direktøren i gang med at undersøge sagen.