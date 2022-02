Samfund ... 22. feb. 2022 kl. 19:56 Gem artikel Gemt artikel

Skandaleskole afsløret: Se billederne indefra

Danske Skoleelever har i flere år ulovligt tilbudt børn et 'efterskolelignende ophold' under forhold, der har fået selv politiet til at rynke brynene. Se billederne indefra her