Skandalesygehus ramt igen: 40.000 liter vand

Projektdirektør forventer ikke, at den nye vandbrøler vil udskyde byggeriet yderligere

Seks års forsinkelse, 36 kilometer rustne vandrør, 1,4 milliarder over budget.

Og nu: 40.000 liter vand i kælderen.

Det kører stadig ikke ligefrem for 'supersygehuset' Aalborg Universitetshospital, der ud over at være seks år forsinket, nu også er løbet ind i endnu en potentielt gedigen vandskade, hvor 40.000 liter vand er fosset ud fra en af operationsstuerne.

Det skriver TV2 Nord.

'Ikke udført korrekt'

Ifølge mediet var det en vagt, der opdagede de vilde vandmasser, der ifølge projektdirektør Martin Kjær stammer fra en tydeligvis ukorrekt samlet sammenføjning.

- Det er en samling inde i en væg, som ikke har været udført korrekt. Et rør gik fra, og så er det bare stået ud med vand, siger projektdirektøren til TV2 Nord.

Annonce:

Han tilføjer, at han dog endnu ikke er blevet orienteret om, at der skulle være følgeskader fra lækket, selvom episoden bekymrer ham.

Han siger samtidig, at han ikke forventer, det vil udskyde byggeprocessen yderligere.

Skandale på skandale

Udskydelser har der ellers været nok af.

Byggeriet, der ifølge TV2 Nord er det største byggeri i Nordjylland nogensinde, er allerede forsinket med seks år i forhold til den oprindelige plan.

Herudover er projektet gået 1,4 milliarder over budget, og i maj kom det frem, at størstedelen af hospitalets vandrør er ramt af rust.

Nærmere bestemt er 36 kilometer af i alt 55 kilometers vandrør ramt af rust, hvilket ikke overraskende medfører en stor risiko for lækager.

- Vi har ikke købt et hospital med utætte vandrør, så det er klart, at vi handler på det, og nu har vi mistet tålmodigheden efter lang tids dialog med entreprenøren og de involverede parter, sagde regionsrådsformand Mads Duedahl (V) i en pressemeddelelse i forbindelse med de rustne fund.

Læs også: Superforsinkede supersygehuse: Her er overblikket over 'problemprojekterne'