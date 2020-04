Skarp kritik af Fitness World: - Det skal man ikke acceptere

Medlemmerne hos Danmarks største fitnesskæde, Fitness World, har indtil nu betalt for medlemsskabet, uden de har haft mulighed for at bruge centrene. Nu har de også fået en regning for april, og det vækker undren.

Det kan blandt andet aflæses på Fitness Worlds Facebooks-side, som har mange henvendelser fra utilfredse brugere. Også på Trustpilot får de nogle hug for håndteringen.

Mange medlemmer kontakter lige nu Fitness World for at høre om deres kompensationsmuligheder, når nu de omtrent 170 centre i Danmark ikke kan benyttes af den knap halve million danskere, der er medlemmer.

Der er noget galt

Kæden har indtil nu givet fire valgmuligheder per mail, men den fremgangsmåde møder kritik fra Forbrugerrådet Tænk.

- Der er jo flere ting, der er bemærkelsesværdige. Har man et abonnement på et fitnesscenter, der er lukket, så har man krav på at kunne hæve sin aftale og få refunderet et beløb svarende til den periode, som man ikke har kunnet bruge sit abonnement i, siger Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

- Hvis den erhvervsdrivende ikke kan levere, så har man krav på at kunne hæve aftalen. Man har også krav på at få pengene tilbage, som man har betalt, for den periode, hvor man ikke har kunnet bruge det.

Fitness World har sendt en mail ud til deres medlemmer med fire valgmuligheder:

- Vi kan starte med at konstatere, at det er ikke en valgmulighed, de nævner. Der er jo noget galt i deres kommunikation der. Der er ikke noget galt i de valgmuligheder, de nævner, og jeg synes sådan set, at det er fint nok, at de giver deres kunder nogle muligheder for sammen at komme igennem det her.

- Men det nytter ikke noget, at man ikke fortæller sine kunder, hvilke rettigheder de rent faktisk har, før man begynder at appellere til deres forståelse for den svære situation. De sidste er okay, men det første er ikke okay.

- Jeg synes ikke, det er ordentlig kommunikation fra Fitness Worlds side. Det må være et minimum, at de redegør for, hvad man har krav, hvilke gode alternativer de har at tilbyde, siger han.

På Fitness Worlds hjemmeside kan man lave en opsigelse, men de advarer om lang ekspeditionstid i disse tider.

Og så er der en god grund til, at opsigelsesmuligheden ikke er nævnt, pointerer Fitness World.

- En af valgmulighederne som vores medlemmer har modtaget, er at gå på pause og modtage fuld kompensation for lukkeperioden. Dette er for langt de fleste medlemmer en bedre løsning end at opsige sit medlemskab, da det giver flere fordele omkring medlemmet eksisterende medlemskab såsom pris, medlemskabsfordele og ikke at skulle betale for evt. ny oprettelse, lyder det i et skriftligt svar fra Charlotte Nordland, Fitness World, der er presseansvarlig i Fitness World.

- Det er naturligvis altid en mulighed at opsige sit abonnement hos os, og det ved alle medlemmer, ligesom det er oplyst i medlemsbetingelserne. Dette ser vi dog i meget begrænset omfang fra vores medlemmer sammenlignet med de øvrige valgmuligheder.

Gør noget

Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk opfordrer folk til tage affære og kontakte Fitnesskæden, hvis man er utilfreds.

- Man skal være klar over, at det er et tilbud, der ikke svarer til de rettigheder, man har. Jeg vil mene, at man er i sin gode ret til at henvende sig til fitnesscenteret og sige, at denne løsning, kan jeg ikke acceptere. Jeg vil hæve aftalen og have pengene refunderet svarende til ens tilgodehavende.

Fitness World har sendt regninger til for april. Det skyldes efter deres udsagn, at de allerede havde faktureret for april i deres IT-systemer, da lukningen af Danmark blev forlænget.

Det kan man godt gå imod, mener Forbrugerrådet Tænk.

- Det synes jeg heller ikke, man bare skal acceptere. Hvis man modtager en regning, og det er sådan, at man ikke vil tage deres tilbud til mindelig løsning. Hvis man vil hæve aftalen og have refusion, så er det det man skal svare, når man modtager en regning, man ikke kan anerkende, siger Vagn Jelsøe.

Her skal man reagere og kontakte virksomheden, da man ellers kan blive beskyldt for passivitet.

De fortæller på Facebook, at de først kan udbetale pengene, når de ved, hvornår de åbner. Må de holde på folks penge?

- Den er lidt sværere, for der ikke nogen facitliste, hvor det står, hvor hurtigt man skal have pengene tilbage. Det skal være inden for rimelig tid. Der må man indstille sig på som forbruger, at lige nu kan det være rigtig svært for virksomheder og ekspedere ting med den hast, vi er vant til. Der er selvfølgelig grænser for, hvor lang tid, det må trække ud, men at man ikke kan få pengene retur samme dag, det må man have en vis forståelse for.

Automatisk valg

De stiller fire muligheder, men hvis man ikke vælger en, så gør de det for en, og så får man et gavekort på 500kr. til deres produker. Hvad tænker du om det?

- Almindelig logik er jo, at så gælder almindelig lovgivning. Der er ikke noget galt med den løsning, men det nytter ikke noget, at det er dem, der vælger på mine vegne, at jeg skal nøjes med noget, der stiller mig ringere, end det jeg har krav på, siger Fobrugerrådets vicedirektør.

Fitness World mener, at deres løsning er god.

Hvorfor får man automatisk tildelt mulighed 1 (Gavekort på 500kr. til produkter), hvis man ikke vælger?

- Vi har opstillet fire valgmuligheder, hvor medlemmerne kan vælge, hvilken kompensationsmulighed de ønsker og har modtaget megen positiv feedback for netop valgmulighederne. For de medlemmer der ikke vælger, modtager de automatisk kompensationsmulighed nr. 1, da den skaber stor værdi hos medlemmet, når centrene er åbne igen, lyder den presseansvarlig hos Fitness World.

Ifølge fitnesskæden har langt de fleste taget stilling, og der vælges bredt mellem mulighederne.

Centrene blev lukket, efter Mette Frederiksens tale 11. marts, og lige nu er meldingen, at der i første omgang er lukket til og med 13. april med risiko for, at perioden kan blive yderligere forlænget af myndighederne.

Fitness World blev i slutningen af 2019 opkøbt af britiske PureGym.

