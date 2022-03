Skarp kritik af hypet sushibar

Sur smiley og bøde på 10.000 kroner til Letz Sushi i Lyngby. Der er blandt andet fundet laks målt til over 13 grader og massevis af bananfluer i loftet

Triller du en tur forbi Lyngby Hovedgade, vil du ikke kunne undgå synet af spisestedet Letz Sushi.

Udadtil fremstår sushibaren som en rigtig lækkerbisken med flotte lys, perfekt opstillede borde og stole samt idylliske, grønne planter.

Men nær så lækkert er det tilsyneladende på den anden side af skiltet.

Fødevarestyrelsen har nemlig været en tur forbi Lyngby Hovedgade 49, hvor Letz Sushi holder til. Og her fik styrelsen dybe panderynker.

- Kernetemperaturen målt med indstikstermometer i laks var 10,4 grader og 5,4 grader i tun, står der i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

- I andet kølemøbel fandtes kogte rejer målt med indstikstermometer til 12 grader, laksen var 13,2 grader og rå rejer 6,9 grader.

Fødevarestyrelsen beretter, at fersk fisk skal opbevares ved en temperatur, der nærmer sig samme temperatur for smeltende is eller maksimum 2 grader.

Det stopper ikke her

Og der var flere pisk fra Fødevarestyrelsen, da de besøgte Letz Sushi onsdag 9. marts.

Ud over den alt for varme fisk var der store problemer med lokalet, hvor maden tilberedes.

- Loft i produktionslokalet fremstod med støv og opsprøjt af madrester. Undersiden af hylden over koldjomfru fremstod med indtørrede produktrester.

- Udtag fra emfang samt kabelbakke fremstod med en del støv, og på loftet var der en del bananfluer.

Letz Sushi i Lyngby skal nu have pengepungen frem, for de skal betale 10.000 kroner i bøde efter Fødevarestyrelsens besøg.

Tager besøget alvorligt

Hos Letz Sushi ser man alvorligt på de problemer, som Fødevarestyrelsen har pointeret.

- Vi tager Fødevarestyrelsens kendelse meget alvorligt. Fødevaresikkerhed er en nøglefakto i alt, hvad vi laver, og er dermed ufravigeligt og en del af årsagen til, at vi har fulde smileys på alle vores restauranter, skriver Anders Barsøe, direktør i Letz Sushi, i et mailsvar til Ekstra Bladet.

- Der er samme dag blevet rettet op på de anmærkede punkter fra Fødevarestyrelsen, og den friskskårede fisk er, som det er beskrevet i rapporten, blevet kasseret.

Derudover skriver Anders Barsøe, at man ikke kan undgå en temperaturstigning, når det omhandler maden.

- Det kan ikke lade sig gøre at håndtere og skære fisk, uden at den vil stige en smule i temperatur, men det er Fødevarestyrelsen på dage, der bestemmer, hvordan de forholder sig til det, de registrerer.