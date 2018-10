Skarp kritik fra veganere mod den svenske børnesang 'Mæh, mæh hvide lam'

En vegansk facebook-gruppe mener, at skandinaviske børnesange om dyr giver børn et falsk billede af virkeligheden

'Mæh, mæh hvide lam har du noget uld? Ja, ja kære barn. Jeg har sækken fuld. Søndagsfrakke til far og søndagskjole til mor og to par strømper til lillebror'.

Så uskyldigt lyder den svenske børnesang af Alice Tegner, der første gang blev udgivet i 1892. Den klassiske populære børnesang falder dog ikke i alles smag. Den norske veganske facebook-gruppe 'Veganpreik', mener at flere skandinaviske børnesange om dyr giver et falsk billede af virkeligheden.

Det skriver flere medier heriblandt det norske medie NRK og de svenske medier Expressen. og Aftonbladet

- Vi synes, at det er synd, at børnene lærer at udnytte dyr allerede i børnesange, siger lederen og grundlæggeren af facebook-gruppen Veganpreik, Samuel Rostöl til den norske tv-station NRK.

Også kritik mod sangen 'Min ko'

Den veganske facebook-gruppe tager også afstand fra den norske sang 'Kua mi', der på dansk kan oversættes til 'Min ko'.

Det er også en ganske uskyldig børnesang, skrevet af Peter Andreas Jensen. Sangen blev første gang udgivet i midten af 1800-tallet. Og den bliver også brugt som et slags vers ved spisebordet i mange norske børnehaver.

Sangens tekst er både enkel og uskyldig:

'Min ko jeg takker dig. Dejlig mælk du gir' til mig. Hver en dag jeg til mit brød, drikker mælken din så sød'.

- Vi får jo ikke fårets uld eller koens mælk. Det er noget, som vi tager, lyder det fra facebook-gruppen.

Samuel Rostöl siger følgende om problematikken til den svenske avis Aftonbladet:

- Set ud fra dyrenes perspektiv er det liv, som dyrene lever i den norske og svenske landbrugs-industri ikke særlig positivt. Vi udnytter dyrene, og siden hen så dræber vi dem. Og de har det på ingen måde godt. Men det fortæller vi ikke til børnene. Vi siger, at lammet er så lykkeligt, og så får vi lammets uld, og så er lammet fortsat lykkeligt. Det er jo misvisende, siger Samuel Rostöl.